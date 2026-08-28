Burza wokół Giertycha. „Krytycy powinni schować głowę w piasek”

Nie ma końca w mediach krytykowanie mec. Giertycha za podjęcie się obrony Przemysława Krala, szefa Zondacrypto. Krytykują również prawnicy, w tym profesorowie prawa. Twierdzą – o zgrozo – że występuje jakiś konflikt interesów. Roman Giertych jest posłem, czyli politykiem, a afera z wyżej wymienioną firmą i całym rynkiem kryptowalut jest polityczna.

Nie ma dla nich znaczenia to, że Giertych jest wolnym obywatelem tego państwa. Ma określone w konstytucji prawa. Może być więc jednocześnie posłem na Sejm RP i wykonywać zawód, w tym zawód adwokata. Tym bardziej, że nie jest posłem zawodowym i może, a być może i musi pracować dla utrzymania rodziny na określonym poziomie. Nic nam do tego.

Podobnie jak z Berkiem