Kosiniak-Kamysz wyciągnie konsekwencje wobec wiceszefa MON? Przydacz: Kuriozalna wypowiedź

W czwartek 27 sierpnia w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, powiedział, że Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. W rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że nawet w kontekście przyszłej obecności wojsk USA w Polsce nie przewiduje się rozmieszczania broni jądrowej.

– Chciałbym to powiedzieć bardzo jasno i otwarcie. Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium – powiedział Paweł Zalewski, cytowany przez rmf24.pl. Wiceszef MON dodał także, że Polska chce być częścią nuklearnego odstraszania NATO, ale to nie oznacza obecności głowic na własnym terytorium.

Burza po słowach wiceszefa MON. Marcin Przydacz: Kuriozalna

Do sprawy odniósł się Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej określił wypowiedź Zalewskiego jako „kuriozalną, absurdalną, kompletnie nieidącą w parze z tym, co Polska do tej pory mówiła i jaka jest polityka państwa polskiego ustalona przez najważniejsze czynniki władzy”.

– Bo zarówno Pałac Prezydencki, jak i w zdecydowanej większości Sejm, ale także i władza wykonawcza w postaci rządu do tej pory, prezydent cały czas tak uważa, opowiadała się za tym, aby właśnie Polska dołączyła do programu Nuclear Sharing w ramach polityki odstraszania – powiedział na antenie Polsat News i podkreślił, że Polska chce mieć na swoim terytorium wspomniane głowice.

Przydacz został zapytany, czy Zalewski powinien zostać zdymisjonowany.

– Myślę, że Zalewski rzeczywiście poczynił na tyle duże szkody w polskiej polityce międzynarodowej, w polskiej polityce bezpieczeństwa, że premier Tusk, Kosiniak-Kamysz powinni przemyśleć rolę ministra Zalewskiego w dalszym funkcjonowaniu w tym rządzie – stwierdził współpracownik prezydenta.

Stanowisko w sprawie zajął także Władysław Kosiniak-Kamysz. „Rozwiewając wszelkie wątpliwości: Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. Prowadzimy także rozmowy na temat propozycji uczestnictwa w europejskim nuklearnym parasolu ochronnym. Stanowisko naszego rządu jest w tych kwestiach jednoznaczne” – napisał szef MON na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

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