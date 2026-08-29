Tajemnica 25 trumien. Odnaleziono szczątki dawnych właścicieli zamku Książ

W grobowcu rodziny von Kramsta na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach odkryto pochówki należące do XVIII- i XIX-wiecznych członków rodu von Hochberg. Rodzina przez ponad 400 lat władała zamkiem Książ i miała największy wpływ na jego dzisiejszy wygląd. Szczątki znajdowały się w 25 trumnach i sarkofagach. Wstępne badania pozwoliły zidentyfikować ośmiu członków rodu. Wśród nich jest Konrad Ernst Maximilian von Hochberg, któremu Książ zawdzięcza swoją słynną barokową przebudowę.

– To historyczna chwila dla całego Dolnego Śląska – podkreślił Mateusz Mykytyszyn, rzecznik Zamku Książ i prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless, cytowany przez RMF24. Jak zaznaczył, Hochberg nadał rezydencji barokowe oblicze, które można podziwiać do dziś.

Jak trumny znalazły się w innym grobowcu? Jest hipoteza

Trumny i sarkofagi Hochbergów znajdowały się w górnej części mauzoleum. Pochówki fabrykanckiej rodziny von Kramsta umieszczono natomiast w krypcie grobowej.

Nie wiadomo, kto i dlaczego przeniósł szczątki dawnych właścicieli zamku Książ. Jedna z hipotez zakłada, że mogło do tego dojść na początku maja 1945 roku, w ostatnich dniach II wojny światowej. Odpowiedź mogą przynieść dalsze badania. Naukowcy muszą również ustalić tożsamość osób spoczywających w pozostałych trumnach.

Szczątki mogą ujawnić wygląd i historię życia Hochbergów

Odkrycie otwiera możliwość przeprowadzenia szczegółowych analiz. Badania kości mogą pomóc ustalić wzrost, budowę ciała, przebyte urazy i choroby pochowanych osób. Zęby mogą dostarczyć informacji o ich diecie, a analizy izotopowe pozwolić na odtworzenie jadłospisu.

Jeżeli zachowało się DNA, możliwe będzie zbadanie pokrewieństwa członków rodu, a nawet śladów dawnych patogenów. Przy dobrze zachowanych czaszkach naukowcy mogą spróbować częściowo odtworzyć wygląd zmarłych.

Symboliczny moment dla zamku Książ

Do odkrycia doszło w czasie największej od pół wieku rewaloryzacji zamku. Jej najważniejszą częścią są właśnie barokowe wnętrza stworzone przez Konrada Ernsta Maximiliana von Hochberga.

Zamek Książ ma historię sięgającą XIII wieku. Hochbergowie przejęli go w XVI stuleciu i pozostali jego właścicielami do 1941 roku, gdy rezydencję skonfiskowali hitlerowcy. Dziś zamek Książ jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska.

Czytaj też:

Niezwykłe odkrycia w centrum Warszawy. Pod ziemią znaleziono garaże i windy Czytaj też:

Nowe odkrycie w Egipcie. Hieroglify zdradziły tajemnice elit