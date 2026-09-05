Ludzie malują białe linie na szybach. Nie są tam dla ozdoby

Na oknach domów i bloków można czasem zauważyć białe linie, kropki albo inne powtarzające się wzory. Nie jest to nowy sposób dekorowania budynków. Oznaczenia mają sprawić, by szklana powierzchnia stała się widoczna dla ptaków.

Zwierzęta nie zawsze rozpoznają szybę jako przeszkodę. Widzą roślinność lub niebo znajdujące się po drugiej stronie albo ich odbicie w szkle. Próbują więc przelecieć przez pozornie otwartą przestrzeń, a zderzenie może zakończyć się obrażeniami lub śmiercią.

Szyby są śmiertelną pułapką dla ptaków

Zagrożeniem są nie tylko przeszklone biurowce, lecz także okna w domach, balustrady balkonowe, wiaty przystankowe i ekrany akustyczne.

Niemiecka organizacja NABU szacuje, że w samych Niemczech wskutek zderzeń ze szkłem ginie ponad 100 mln ptaków rocznie. Liczbę takich zdarzeń można ograniczyć, pokrywając szybę regularnym, kontrastowym wzorem.

Jak prawidłowo oznaczyć okno?

Oznaczenia należy umieścić na zewnętrznej stronie szyby, ponieważ odbicia mogą zasłonić wzór wykonany od wewnątrz. Ważne jest także pokrycie całej niebezpiecznej powierzchni.

Według wytycznych Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pionowe linie powinny mieć przynajmniej 5 mm szerokości i znajdować się najwyżej 10 cm od siebie. Linie poziome muszą mieć co najmniej 3 mm szerokości, a odstęp między nimi nie powinien przekraczać 3 cm. Alternatywą jest odpowiednio gęsty wzór z kropek.

Liczą się przede wszystkim kontrast i rozmieszczenie oznaczeń. W niektórych przypadkach lepiej od białych sprawdzą się więc linie pomarańczowe, czerwone lub czarne.

Jedna naklejka nie wystarczy

Pojedyncza czarna sylwetka drapieżnego ptaka nie zabezpiecza całego okna. Zwierzę może ją ominąć i uderzyć w szybę tuż obok. Skuteczniejsze są regularne wzory rozmieszczone na całej powierzchni.

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