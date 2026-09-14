Sikorski zdenerwował Moskwę. Padły słowa o „rusofobii mózgu”

Wypowiedź Radosława Sikorskiego podczas konferencji Yalta European Strategy w Kijowie wywołała reakcję rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rzeczniczka resortu Maria Zacharowa zacytowała polskiego ministra na Telegramie, a jego słowa podsumowała określeniem „rusofobia mózgu”.

Wicepremier i szef polskiej dyplomacji mówił o scenariuszu bezpośredniego ataku Rosji na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przekonywał, że w otwartym konflikcie przewaga NATO byłaby zdecydowana.

Sikorski: Pokonalibyśmy Rosję dość szybko

– Gdyby Rosja nas zaatakowała i zdjęlibyśmy rękawice, sądzę, że pokonalibyśmy ją dość szybko – powiedział Radosław Sikorski.

Minister wskazywał przede wszystkim na potencjał lotnictwa państw Sojuszu. Według przytoczonych przez niego szacunków NATO dysponuje łącznie około 2,5 tys. samolotów. Zaznaczył, że przewaga nad rosyjskimi siłami powietrznymi pozostałaby znacząca nawet bez uwzględniania potencjału Stanów Zjednoczonych.

Sikorski mówił również o możliwościach przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu. Porównał potencjał europejskich państw do ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Ocenił, że skoro Ukrainie udało się w ciągu kilku miesięcy poważnie ograniczyć rosyjskie moce przerobowe, państwa europejskie mogłyby zniszczyć pozostałą część infrastruktury w ciągu kilku tygodni.

Zacharowa reaguje. Dwa słowa o Sikorskim

Do wypowiedzi szybko odniosła się Maria Zacharowa. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ nie przedstawiła szczegółowej odpowiedzi ani nie polemizowała z danymi dotyczącymi potencjału NATO. Zamieściła jedynie cytat z Sikorskiego i dopisała: „Rusofobia mózgu”.

Rosyjska dyplomatka wielokrotnie atakowała wcześniej polskich polityków. W sierpniu nazwała prezydenta Karola Nawrockiego „gdańskim muzealnikiem”.

Wypowiedź Sikorskiego padła w momencie rosnącego napięcia na wschodniej flance NATO. Rosja nasiliła ataki na zachodnią Ukrainę, w tym na obiekty położone zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. W nocy z soboty na niedzielę drony uderzyły między innymi w rejonie przejścia Dorohusk–Jagodzin, uszkadzając stację paliw i pociąg pasażerski.

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