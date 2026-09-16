Ten projekt mógłby znacząco wspomóc uczniów. Trela: Trwają rozmowy

Tomasz Trela zapewnił w programie „Graffiti”, że pomysł wprowadzenia darmowych obiadów w szkołach nadal jest rozważany. Poseł Nowej Lewicy zastrzegł jednak, że takiego rozwiązania nie można wdrożyć z dnia na dzień. Polityk przypomniał, że jako wiceprezydent Łodzi uczestniczył we wprowadzaniu pilotażowego programu bezpłatnych posiłków dla uczniów. Jak przyznał, inicjatywa nie spotkała się z powszechnym entuzjazmem.

Nie wszystkie dzieci korzystały z posiłków

Według Treli część rodziców nie chciała, aby ich dzieci korzystały z oferowanych obiadów. Po doprecyzowaniu zaznaczył jednak, że chodziło przede wszystkim o to, iż nie wszyscy uczniowie faktycznie jedli przygotowane posiłki.

– Można to sprawdzić, są na to dane. Tak było przynajmniej w Łodzi. Co nie znaczy, że ten postulat nie jest do zrealizowania – powiedział poseł.

Ministerstwa rozmawiają o darmowych obiadach

Trela poinformował, że w sprawie programu trwają konsultacje między Ministerstwem Edukacji a Ministerstwem Zdrowia. Sam uczestniczył w posiedzeniu komisji, podczas którego omawiano tę kwestię.

– Temat nie został zamknięty – podkreślił. Nie wykluczył również, że bezpłatne posiłki zostaną wprowadzone w szkołach, ale zastrzegł, że kolejne rozwiązania muszą być realizowane stopniowo.

Poseł zwrócił uwagę, że określenie „darmowe obiady” jest umowne, ponieważ program byłby finansowany z pieniędzy publicznych. – Każdy, kto płaci podatki, za to płaci – zaznaczył.

Tomasz Trela krytykuje projekt Partii Razem

Polityk negatywnie ocenił propozycję przygotowaną przez Partię Razem, nazywając ją projektem „populistycznym” i „politycznym”. Zarzucił ugrupowaniu, że dokument jest krótki i nie zawiera wystarczających wyliczeń. Tomasz Trela przekonywał jednocześnie, że do końca kadencji pozostaje czas na realizację postulatu. – Wszystko jest w grze, na to jest szansa – zapewnił. Jak dodał, Lewica czeka na projekt, który będzie dokładnie wyliczony i przeliczony.

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