Duża grupa obywateli Indii przy granicy z Białorusią. Najnowsze dane SG

Z najnowszych danych udostępnionych przez Straż Graniczną wynika, że minionej doby z terenu Białorusi do Polski próbowało przedostać się nielegalnie 80 osób. Byli to między innymi obywatele Nepalu i Indii. Strażnicy poinformowali, że 14 z namierzonych osób, na widok patroli zawróciło na Białoruś.

Ponadto Straż Graniczna zatrzymała kolejne osoby, które uczestniczyły w procederze pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy. Byli to trzej obywatele Ukrainy, którzy próbowali przemycić do Polski siedem osób pochodzących z Afganistanu. Wszystkie te osoby miały przy sobie rosyjskie wizy, które zostały wydane na krótko przed nielegalnym przekroczeniem linii granicznej między Białorusią i Polską.

Duża grupa próbowała wejść do Polski

W ostatnim czasie wzrosła liczba osób próbujących nielegalnie przedostać się do Polski od strony Białorusi. W środę Straż Graniczna poinformowała o 138 cudzoziemcach, którzy próbowali przekroczyć granicę. Wśród nich była zwarta grupa 51 osób, która podeszła pod barierę graniczną ale na widok patroli zrezygnowała z próby jej sforsowania.

Z wyliczeń „Rzeczpospolitej” wynika, że łącznie przez pierwsze trzy tygodnie maja do Polski chciało się przedostać około 1700 osób. – To osoby zatrzymane po stronie polskiej, które podały swoje personalia, więc zostały zidentyfikowane. Nie chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową, niemal wszyscy twierdzą, że chcą jechać do Niemiec lub Francji. Jeśli składają wnioski, to nieliczni, i to po skierowaniu do ośrodków – wyjaśniła w rozmowie z dziennikiem rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska.