Niespokojnie przy granicy z Białorusią. Blisko 1600 prób nielegalnego wejścia do Polski

Straż Graniczna opublikowała najnowsze doniesienia z granicy polsko-białoruskiej. Jak się okazuje, w regionie nadal dochodzi do licznych incydentów z udziałem migrantów. Z raportu polskich służb wynika, że w niedzielę 13 sierpnia do Polski próbowało się nielegalnie przedostać 159 cudzoziemców. W tej grupie znaleźli się m.in. obywatele Nepalu, Indii oraz Etiopii. Funkcjonariusze z placówki w Płaskiej zauważyli pięciu migrantów (czterech obywateli Kamerunu oraz obywatela Konga), którzy przeprawili się przez rzekę Wołkuszankę. Łącznie od początku sierpnia odnotowano prawie 1600 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski.