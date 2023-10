Straż Graniczna ujawniła działania migrantów. Wkrótce nastąpił zwrot

Nie ustaje napór migrantów na polsko-białoruską granicę. Cudzoziemcy wykorzystują różne metody, by przedostać się do kraju. Pomagają im kurierzy, którzy starają się umożliwić ten nielegalny proceder. Od początku 2023 r. polsko-białoruską granicę wbrew przepisom usiłowali pokonać obywatele 52 krajów.

Nie inaczej było ostatniej doby. 21 października do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 38 osób, m.in. obywateli Indii, Afganistanu i Syrii. Na widok polskich patroli dziewięć osób zawróciło na Białoruś. Jak wynika z nowego raportu Placówki Straży Granicznej w Czeremsze, za pomocnictwo zatrzymano obywatela Ukrainy, który przewoził trzech Jemeńczyków.

Co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy? Nowy raport służb

Patrole Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w tym roku ponad 470 osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Z komunikatów SG wynika, że w ciągu ostatnich 10 miesięcy na granicy polsko-białoruskiej odnotowano niemal 22 tys. prób nielegalnego przedarcia się do Polski. Szczyt prób forsowania granicy miał miejsce w lipcu. Od tego czasu liczba incydentów na granicy maleje.

W piątek granicę polsko-białoruską nielegalnie próbowało przekroczyć 37 osób, w czwartek było to 65 cudzoziemców, w środę – 60, a we wtorek – 41. Kilka dni wcześniej, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Radomiu, we współdziałaniu z policjantami z KPP w Grójcu, ujawnili i zatrzymali 3 obywateli Etiopii, którzy ukryci w naczepie tira nielegalnie przekroczyli granicę państwową ze Słowacji do Polski.

