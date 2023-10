Straż Graniczna opublikowała piątkowy raport. Powstrzymano dziesiątki imigrantów

Jak dowiadujemy się z wpisu Straży Granicznej na platformie X (Twitter), 19 października do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 65 cudzoziemców. Bylo9 to m.in. obywatele Syrii i Jemenu. Z tej liczby 15 osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś. Placówka Straży Granicznej w Białowieży donosi, że 21 cudzoziemców nielegalnie przeprawiło się przez Przewłokę – rzekę graniczną.

Zatrzymany przemytnik i rozbita grupa przestępcza

Dodatkowo tego samego dnia na granicy ze Słowacją funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali ponad 12,1 tys. osób i 5,4 tys. pojazdów. Łącznie od 04 października było to już 182 tys. osób i ponad 77,9 tys. pojazdów. Na obszarze kontrolowanym przez Placówkę Straży Granicznej w Tarnowie znów zatrzymano po pościgu obywatela Mołdawii, który przewoził 13 obywateli Turcji.

SG poinformowała też o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej, specjalizującej się w kradzieżach samochodów i motocykli na terenie Niemiec. Dokonali tego wspólnie funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji i policjanci z Niemiec. Zatrzymano łącznie 9 osób zamieszanych w ten proceder, wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.

Zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2021-2023 na terenie Niemiec i Polski. Jej członkowie specjalizowali się w kradzieżach z włamaniami do luksusowych samochodów osobowych i motocykli na terenie Niemiec. Pojazdy były następnie przerzucane do Polski i dostarczane innym osobom.

Grupa o wieloosobowym składzie charakteryzowała się znacznym stopniem specjalizacji w kradzieżach z włamaniami, co w szczególności przejawiało się zorganizowanym sposobem działania, podziałem ról i zadań oraz zaplanowanym i szczegółowo uzgodnionym sposobem postępowania. Członkowie gangu dysponowali specjalistycznym sprzętem do przełamywania zabezpieczeń w pojazdach, dzięki czemu możliwe były tzw. kradzieże „na komputer”. Skradzione pojazdy natychmiast znajdowały swoich nabywców na terenie Polski, przy czym niejednokrotnie dochodziło również do tzw. „kradzieży pod zamówienie”. Samochody i motocykle były wcześniej typowane i zamawiane przez ich późniejszych nabywców z Polski.

Zatrzymano BMW o wartości 600 tys. zł

Jak dotychczas śledczy potwierdzili fakt dokonania przez członków grupy kradzieży łącznie ponad 100 samochodów i motocykli o łącznej wartości ponad 5,5 mln złotych. Członkowie grupy dokonali także m.in. kradzieży trzech luksusowych pojazdów BMW użytkowanych przez pracowników ambasady chińskiej w Berlinie. Jedno z tych aut, BMW X7 o wartości około 600 tys. zł, zatrzymali na autostradzie A1 funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zatrzymaniom zamieszanych w ten proceder osób towarzyszyły także liczne przeszukania miejsc ich zamieszkania i pobytu, podczas których zabezpieczono m.in. mienie pochodzące z korzyści osiągniętych z popełnianych przestępstw, jak również specjalistyczny sprzęt służący i wykorzystywany do kradzieży z włamaniami do samochodów osobowych i motocykli. W ramach prowadzonego śledztwa na polecenie polskiego prokuratora przeprowadzono także przeszukania wytypowanych miejsc na terenie Niemiec.

