Nowa inwestycja za setki milionów na granicy z Białorusią. Powstaje zapora elektroniczna na rzekach

W ostatnim czasie Straż Graniczna odnotowuje mniejszą liczbę niezgodnych z prawem prób przedostania się do naszego kraju. Choć są dni, kiedy migranci nie naruszają polskiej granicy, to problem nielegalnej migracji wciąż istnieje. Cudzoziemcy często wybierają przeprawę przez rzeki graniczne, co stanowi zagrożenie dla ich życia. By ukrócić ten proceder, zdecydowano się zainstalować nowy system zabezpieczeń.

Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zabezpieczeń elektronicznych granicy państwowej z Białorusią na rzece Bug oraz Świsłocz i Istoczanka. W ciągu roku powstanie tam inwestycja za łącznie ponad 364 miliony złotych.

Wykonawcą zabezpieczeń na rzecz Bug będzie konsorcjum firm Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Ostoya-DataSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Firmy zgodziły się udzielić 109-miesięcznej gwarancji. Bariera na odcinku odpowiedzialności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej będzie miała długość 172 km.

Tysiące kamer na granicy z Białorusią. W ciągu roku powstaną nowe zabezpieczenia

W jej skład wejdzie m.in. około 1800 słupów kamerowych, około 4500 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. By całość działała prawidłowo, konieczne będzie zamontowanie 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych, a także posadowienie około 10 kontenerów teletechnicznych.

Nadzór nad pracą zapory będzie odbywać się z centrum w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. W skład bariery wejdzie także siedem stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek tego oddziału. Dodatkowo system będzie zintegrowany z już istniejącymi wieżami obserwacyjnymi oraz siecią teleinformatyczną Straży Granicznej.

Z kolei barierę elektroniczną na rzekach Świsłocz i Istoczanka, które znajdują się w zasięgu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zbuduje firma Sprint S.A. z Olsztyna. Na odcinku około 47 km ustawionych zostanie około 500 słupów kamerowych z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych. Centrum nadzorujące będzie znajdować się w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Powstaną jeszcze trzy stanowiska końcowe w placówkach Straży Granicznej. Inwestycja ma zostać ukończona za 10 miesięcy, a okres gwarancyjny wyniesie 144 miesiące.

Nowy system na polskiej granicy. Ma zlikwidować „martwe strefy”

„W ramach realizowanych inwestycji wykonawcy zobowiązali się do zapewnienia nadzoru przyrodniczego przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z zakresu ornitologii, herpetologii oraz botaniki, w tym do współpracy z właściwymi terytorialnie Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska” – wskazano w komunikacie Straży Granicznej.

Powstające zabezpieczenia zaprojektowano w taki sposób, by umożliwiały ciągły i skuteczny monitoring oraz ochronę granicy państwowej, w tym rozpoznawanie zagrożeń, identyfikację sprawców, gromadzenie dowodów i podejmowanie działań mających na celu zatrzymanie przestępców. Zapory elektroniczne zostaną dostosowane do specyfiki terenu i wód, aby objąć całą długość granicy z Białorusią, pozwalając uniknąć martwych stref.

Dzięki temu funkcjonariusze Straży Granicznej będą mieć nowoczesne narzędzie do ochrony granicy, umożliwiające wykrywanie nielegalnych przekroczeń i zapewniające całodobową obserwację. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, konkretnie z Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027.

