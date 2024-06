Migranci przyłapani na gorącym uczynku przez polskie służby. Jeden ma bogatą kartotekę

Straż Graniczna przekazała najnowszy raport z granicy polsko-białoruskiej. Od 14 do 16 czerwca na pograniczu odnotowano blisko 430 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Z informacji podanych przez polskie służby wynika, że w regionie dochodziło do incydentów – polskie patrole zostały obrzucone kamieniami przez cudzoziemców.

Szczegóły tych zdarzeń nie zostały ujawnione. W ręce policji trafiła jedna osoba, którą zatrzymano za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy między Polską a Białorusią.

Migranci ukrywali się w nietypowym miejscu

Z kolei Krajowa Administracja Skarbowa przekazała, że w czasie kontroli pociągu towarowego wjeżdżającego z Białorusi do Polski przez kolejowe przejście graniczne w Kuźnicy funkcjonariusze KAS wykryli w dwóch wagonach z keramzytem czterech cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę.

Mężczyźni ukrywali się w tzw. węglarkach, przysypani cienką warstwą kruszywa. Cudzoziemcy zostali przekazani funkcjonariuszom z placówki SG w Kuźnicy.

Bogata przeszłość kryminalna migranta z Afganistanu

Podczas przesłuchania okazało się, że mężczyźni w wieku od 21 do 29 lat to obywatele Algierii. Dodatkowo ustalono, że jeden z nich w 2020 roku otrzymał w Belgii decyzję o wydaleniu oraz zakaz wjazdu na okres 10 lat. Powodem decyzji było uznanie go winnym dokonania kradzieży domowej przy użyciu przemocy i groźby. Ponadto w 2018 roku sąd w Brugge skazał mężczyznę na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Algierczyk ubiegał się o ochronę międzynarodową w Holandii, której nie uzyskał. Cudzoziemiec na terytorium Holandii był karany za przemoc wobec funkcjonariusza oraz udział w migrującej grupie przestępczej (kradzieże, przemoc i groźby, przemoc wobec osób). Strona holenderska w stosunku do obywatela Algierii wydała decyzję nakazującą powrót oraz zakaz wjazdu na okres 2 lat.

