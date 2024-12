Kryzys na granicy z Białorusią. Nowe pismo do MSWiA. „To budzi jeszcze poważniejsze wątpliwości”

Zastępca RPO skierował pismo do MSWiA w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. „Nie wykazano, by obowiązywanie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej wpływało na liczbę przekroczeń granicy z Białorusi do Polski. Niewątpliwie utrudnia on natomiast niesienie pomocy humanitarnej” – napisał Valeri Vachev.

Valeri Vachev, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, zwrócił się z pismem do Macieja Duszczyka, podsekretarza stanu w MSWiA. Już na wstępie zaznaczył, że 10 grudnia 2024 r. w życie weszło rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 grudnia w sprawie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Kryzys na granicy z Białorusią. Zastępca RPO z pismem do MSWiA Jak podano, zrozumiałe jest to, że zapewnienie bezpieczeństwa na granicy jest kwestią priorytetową, jednak niezbędne jest, aby ograniczenia były wprowadzane „w odpowiednich trybie i formie oraz zgodne z zasadą proporcjonalności, uwzględniając potrzebę ochrony praw i wolności osób objętych tymi środkami”. „W dalszym ciągu zasadne pozostają zastrzeżenia Rzecznika wobec możliwości ingerencji rozporządzenia w podstawowe wolności konstytucyjne, takie jak wolność poruszania się po terytorium RP, wolność wyboru miejsca zamieszkania i pobytu, wolność zgromadzeń, wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także wolność działalności gospodarczej. Zwłaszcza ogólne uzasadnienie wprowadzenia rozporządzenia nie niweluje ww. wątpliwości. Co więcej, nie wykazano, by obowiązywanie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej wpływało na liczbę przekroczeń granicy z Białorusi do Polski. Niewątpliwie utrudnia on natomiast niesienie pomocy humanitarnej” – czytamy w piśmie udostępnionym na stronie RPO. „Ponadto, jak wynika z analiz i wniosków otrzymywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w okresie zimowym, ruch migracyjny wyraźnie maleje, co jest bezpośrednio związane z trudnymi warunkami pogodowymi, takimi jak niskie temperatury i opady śniegu. W tych okolicznościach cudzoziemcy, którzy przebywają w obszarze przygranicznym tym bardziej mogą znajdować się w sytuacji zagrożenia ich życia lub zdrowia. W związku z tym zasadność utrzymywania rozporządzenia w obecnym kształcie budzi jeszcze poważniejsze wątpliwości, zwłaszcza wobec wyłączenia dostępu do strefy organizacjom i osobom niosącym pomoc humanitarną” – czytamy dalej. Valeri Vachev zwrócił także uwagę, że w uzasadnieniu rozporządzenia został podniesiony problem agresywnego zachowania migrantów. W związku z tym zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat liczby oraz charakterystyki typu incydentów, które miały miejsce od 11 września do 9 grudnia 2024 r. na obszarze strefy nadgranicznej, objętej zakazem przebywania. Poprosił także o informację dotyczącą liczby interwencji podjętych przez zespoły o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym Straży Granicznej na obszarze strefy nadgranicznej, a także zezwoleń na przebywanie na obszarze tej strefy. Czytaj też:

