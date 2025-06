Incydenty nie tylko na granicy z Białorusią. Jest komunikat SG

Straż Graniczna poinformowała o kolejnych incydentach, do których doszło na granicy z Białorusią. Ale to nie jest jedyny kierunek, którędy cudzoziemcy próbują przedostać się do Polski.

Straż Graniczna w najnowszym komunikacie podsumowała incydenty, do których doszło w dniach 13-15 czerwca na granicy z Białorusią. Jak podano, zostało odnotowanych ponad 520 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Wobec jednej osoby prowadzone są czynności w celu jej ujęcia, a trzy osoby zostały zatrzymane za pomocnictwo. Po raz kolejny ze strony cudzoziemców doszło do przejawów agresji wobec polskich funkcjonariuszy. „W stronę polskich patroli rzucano kamieniami. Uszkodzono pojazd służbowy” – czytamy w najnowszym komunikacie pograniczników. Incydenty na granicy polsko-litewskiej? SG opublikowała komunikat Ale do incydentów dochodzi nie tylko na granicy z Białorusią. „Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sejnach w gminie Puńsk, zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Toyota na litewskich numerach rejestracyjnych. 27-letni kierowca przewoził w swoim aucie dziewięciu cudzoziemców, których przywiózł z terytorium Litwy. Ośmiu obywateli Somalii oraz jeden obywatel Etiopii nie posiadali dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy i legalnego pobytu na terytorium Polski. Mieli zostać przewiezieni przez kierowcę na zachód Europy. Pasażerowie, po wykonaniu niezbędnych czynności, zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji” – poinformował Podlaski Oddział Straży Granicznej. Obywatel Litwy, który kierował samochodem, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, a za organizowanie i pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. „W 2025 r. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 33 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu polsko-litewskiej granicy” – poinformowano w komunikacie. Czytaj też:

Presja migracyjna? Nie tylko na granicy z Białorusią. Wiceszef MSWiA wskazał inne punktyCzytaj też:

Premier Tusk udostępnił mocny film. „Kampania ruszyła”