Premier Tusk udostępnił mocny film. „Kampania ruszyła”

Podczas przemówienia programowego w Sejmie (w związku z wnioskiem o wotum zaufania) szef rządu zapowiedział walkę z nielegalną migracją. Jednym z jej elementów jest kampania „wizualna”, która ma na celu „skutecznie zniechęcać (...) potencjalnych migrantów do obrania kierunku przez Białoruś do Polski”.

Poinformował też, że 12 czerwca zostanie ona zaprezentowana opinii publicznej. Tak też się stało – na profilu Prezesa Rady Ministrów pojawił się krótki film, którego wydźwięk jest niepokojący.

Donald Tusk opublikował film. Kampania informacyjna prowadzona będzie w ojczystych językach migrantów wciąganych w wojnę hybrydową

Jak czytamy na stronie kancelarii Tuska, kampania ruszyła w ośmiu krajach: Afganistanie, Etiopii, Erytrei, Somalii, Iraku, Pakistanie, Egipcie i Kenii. „Przekaz jest czytelny – Polska chroni swoje granice skutecznie, a prawo do azylu jest czasowo zawieszone i nie będzie przyznawane każdej osobie, która znajdzie się na polsko-białoruskiej granicy” – pisze zespół prasowy KPRM.

Koalicja 15 Października daje w ten sposób do zrozumienia wschodnim reżimom (chodzi zarówno o Rosję – Moskwę, jak i o Białoruś – Mińsk, które uczestniczą w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce), że ich instrumentalne wykorzystywanie migrantów spotka się ze stanowczą reakcją Warszawy. „To kolejny już krok – po rozwiązaniach takich jak strefa buforowa, wzmocnienie zapory, Tarcza Wschód czy wprowadzenie czasowego ograniczenia prawa do azylu – we wzmacnianiu obrony polskich granic” – czytamy.

Gdzie pojawiają się filmy takie jak ten, który opublikował premier Tusk? „Materiały w językach narodowych migrantów są dystrybuowane m.in. w social mediach czy w przestrzeni publicznej” – czytamy. Ponadto „kolportowane wśród miejscowej ludności są także plakaty”.

Czytaj też:

Słowa Tuska odbiły się szerokim echem w Niemczech. Obawiają się „gry w ping-ponga”Czytaj też:

Sensacyjne wieści ws. rekonstrukcji rządu. Szykuje się „lawina” pożegnań