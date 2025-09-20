Fortel cudzoziemców się nie powiódł. SG pokazała wykopany tunel

Straż Graniczna na bieżąco publikuje raporty, w których podsumowuje incydenty, do których dochodzi na granicy polsko-białoruskiej. W czwartek 18 września odnotowano 60 prób nielegalnego przedostania się cudzoziemców do Polski. Dzień wcześniej było ponad 80 tego typu incydentów, a we wtorek blisko 90.

Straż Graniczna odnotowuje także przejawy agresji wobec polskich funkcjonariuszy. W ostatnich dniach cudzoziemcy rzucali w ich stronę kamieniami, wcześniej także konarami.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Cudzoziemcy zrobili podkop. „Wykopany pod ziemią tunel”

Straż Graniczna w najnowszym komunikacie poinformowała o zdarzeniu, które odbiega od serii innych incydentów. W piątek 19 września funkcjonariusze z Centrum Nadzoru Bariery Elektronicznej otrzymali alert o próbie nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

„Cudzoziemcy nielegalnie granicę próbowali przekroczyć wykopanym pod ziemią tunelem, który swój początek miał po stronie białoruskiej przy ścianie lasu. Cudzoziemcy podkopując się pod barierą fizyczną, myśleli, że będą niezauważeni. Centrum Nadzoru natychmiast poinformowano patrole w terenie, które zapobiegały próbie nielegalnego przekroczenia granicy przez czterech cudzoziemców” – czytamy w komunikacie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Migranci wrócili w głąb Białorusi.

Jak podkreślili polscy pogranicznicy, białoruskie służby biorą udział w inspirowaniu kryzysu migracyjnego. „Mimo że obszar przy granicy, znajdujący się po stronie białoruskiej, jest strefą dostępną tylko dla służb białoruskich, cały czas pojawiają się tam za ich zgodą migranci próbujący nielegalnie przedostać się do Polski” – czytamy w komunikacie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

