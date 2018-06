Festiwal Opole 2018. Kontrowersyjna piosenka wygrała Debiuty

O „Sile kobiet” mówiło się już od kilku dni. Pracownik TVP, który dopuścił utwór do festiwalu w Opolu, stracił pracę. Piosenka przypadła jednak do gustu jury, która przyznała zespołowi Girls on Fire główną nagrodę koncertu Debiuty.