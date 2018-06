Festiwal w Opolu. Edyta Górniak spoliczkowała Donatana

Edyta Górniak była jedną z głównych gwiazd tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Artystka zaśpiewała utwór "Andromeda", który stworzyła wspólnie z Donatanem. Po zakończeniu koncertu wokalista oraz producent pozowali wspólnie na ściance, aby umożliwić fotoreporterom zrobienie zdjęć. W pewnej chwili ręka Donatana zsunęła się na pośladki Górniak. Piosenkarka niewiele się zastanawiając spoliczkowała muzyka. Nagranie całej sytuacji trafiło do sieci. Internauci nie kryją oburzenia zachowaniem Donatana. Niektórzy zwracają jednak uwagę na fakt, iż cała sytuacja mogła być tzw. ustawką, która miała na celu wywołanie skandalu w serwisach społecznościowych, ponieważ chwilę później artystka nadal pozowała do zdjęć z Donatanem.

Festiwal w Opolu

Największym wygranym 55. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu jest zespół Tulia. Cztery kobiety wykonujące głównie folkowe covery znanych przebojów zgarnęły trzy statuetki, w tym nagrodę publiczności oraz tę przyznaną przez jury. Internauci zwrócili uwagę także na występ Przemysława Babiarza. Dziennikarz, który znany jest z komentowania różnych wydarzeń sportowych, wystąpił z piosenką Wojciecha Młynarskiego.