Letnie Tanie Kinobranie. 12. wakacyjny festiwal filmowy

W piątek, 29 czerwca, w Kinie Pod Baranami rozpocznie się Letnie Tanie Kinobranie – dwumiesięczny maraton filmowy, którego kluczem tematycznym w tym roku będzie CZAS. Nieprzejednany w swoim działaniu, zdaje się płynąć szybciej w chwilach szczęścia i zwalniać w momentach kryzysu. Bywa źródłem stresu i prawdziwego ukojenia, sygnałem do przejęcia steru i pozwala spojrzeć na życie z dystansu.

W programie festiwalu, który powstał również dzięki zaangażowaniu samych widzów, znalazły się najgłośniejsze tytuły ostatnich sezonów. Królują kluczowi gracze tegorocznych Oscarów (Kształt wody; Lady Bird; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri; Czas mroku; Blade Runner 2049; Dunkierka; Nić widmo; Czwarta władza; Tamte dni, tamte noce; Jestem najlepsza. Ja, Tonya) oraz triumfatorzy najważniejszych festiwali filmowych (The Square, 120 uderzeń serca, Niemiłość, Twarz, Po tamtej stronie, W ułamku sekundy, Nigdy cię tu nie było, Blask). Obok oryginalnych produkcji amerykańskich (Wyspa psów, Tully, A Ghost Story, The Florida Project, The Disaster Artist) pojawią się najciekawsze dzieła filmowe z innych zakątków świata. Uczestnicy festiwalu zobaczą najlepsze filmy francuskie (Frantz, Jutro będziemy szczęśliwi), włoskie (Wielkie piękno, Dziewczyna we mgle), brazylijskie (Aquarius, Jestem Rosa), hiszpańskie (Fantastyczna kobieta, Lato 1993) czy skandynawskie (Zimowi bracia, Mężczyzna imieniem Ove). Jak co roku, ważną częścią programu jest również polska kinematografia, którą reprezentować będą m.in. Pokot, Dzikie róże, Ptaki śpiewają w Kigali, Pomiędzy słowami, Ida, Plan B oraz najbardziej błyskotliwe debiuty ostatnich lat jak Ostatnia rodzina, Atak paniki, Cicha Noc czy Wieża. Jasny dzień.

Owocne Kinobranie zapewnią dzieła uznanych twórców (m.in. Spielberga, Scotta, Scorsese, Holland, Villeneuve’a, Ozona, Nolana czy Haneke) oraz zaskakujące produkcje aktorów-reżyserów, takich jak Greta Gerwig, John Krasinski, James Franco czy George Clooney. Prezentowane filmy zawdzięczają swój sukces znakomitym kreacjom aktorskich tytanów (Meryl Streep, Cate Blanchett, Tom Hanks, Gary Oldman, Jack Nicholson, Isabelle Huppert, Helen Mirren, Frances McDormand) a także młodym talentom (Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Margot Robbie, Ansel Elgort).

Miłośników popularnych serii filmowych organizatorzy zapraszają na pokaz najnowszej produkcji z uniwersum Marvela Avengers: Wojna bez granic, wyprawę do odległej galaktyki, czyli Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi oraz rozgrywający się w szaleńczym tempie Mad Max: Na drodze gniewu. Na ekranie pojawią się także wnikliwe dokumenty (20 000 dni na Ziemi, Młynarski. Piosenka finałowa, Kedi, Maria Callas) oraz wielokrotnie nagradzane animacje (Czerwony żółw, Twój Vincent).

Kinobranie to również doskonała okazja, aby przypomnieć sobie kultowe filmy sprzed lat lub zobaczyć je po raz pierwszy na dużym ekranie. Podczas festiwalu Kino Pod Baranami zaprezentuje takie klasyki jak Śniadanie u Tiffany’ego, Deszczowa piosenka, Rzymskie wakacje, Tramwaj zwany pożądaniem oraz obsypany nagrodami debiut braci Coen, czyli Śmiertelnie proste z pojawiającą się po raz pierwszy na wielkim ekranie Frances McDormand w jednej z głównych ról.

Wakacyjny festiwal to nie tylko tradycyjne projekcje kinowe, ale również Plakatobranie (kiermasz plakatów filmowych), seanse pod gwiazdami w przestrzeni renesansowego Pałacu pod Baranami oraz akcja Zbieraj KINO (siedem obejrzanych filmów to jeden bilet gratis). Kino Pod Baranami chętnie gości również obcojęzycznych kinomanów, z tego względu wybrane filmy polskie i zagraniczne będą prezentowane również z angielskimi napisami.

Po emocjonujących pokazach filmowych, na widzów czekać będzie strefa relaksu z wygodnymi leżakami na tarasie Kina.

Bilet na każdy film w cenie 8 złotych.

(Z wyjątkiem “Dziesięciu strzałów w dziesiątkę”, czyli 10 filmowych hitów po 10 zł.)

Pełen wykaz tytułów oraz harmonogram projekcji dostępny na stronie www.kinopodbaranami.pl.

Filmy w oryginalnych wersjach językowych z polskimi napisami.

Wybrane polskie i zagraniczne filmy również z angielskimi napisami.

Oficjalny hasztag festiwalu: #kinobranie2018

TYDZIEŃ 1 (29 czerwca – 5 lipca): CZAS TO PIENIĄDZ

TYDZIEŃ 2 (6 – 12 lipca): CZAS KOBIET

TYDZIEŃ 3 (13 – 19 lipca): CZAS MIŁOŚCI

TYDZIEŃ 4 (20 – 26 lipca): CZAS LECZY RANY

TYDZIEŃ 5 (27 lipca – 2 sierpnia): CZAS PRZESZŁY, CZAS PRZYSZŁY

TYDZIEŃ 6 (3 – 9 sierpnia): CZAS SPEŁNIENIA

TYDZIEŃ 7 (10 – 16 sierpnia): CZAS MĘŻCZYZN

TYDZIEŃ 8 (17 – 23 sierpnia): CZAS PRÓBY

TYDZIEŃ 9 (24 – 30 sierpnia): CZAS NAS UCZY POGODY

PROGRAM:

TYDZIEŃ 1 (29 czerwca – 5 lipca): CZAS TO PIENIĄDZ

Czas gra z nami ostro. Gra o wszystko. Tylko pośpiech może nas uratować. Możemy wszystko stracić albo zyskać wszystkie pieniądze świata.

Na ekranie m.in.: Christian Bale, Leonardo DiCaprio, Jessica Chastain (w dwóch filmach!), Jennifer Lawrence, Matt Damon, Michelle Williams, Jamie Foxx, Amy Adams, Colin Firth, Jeff Bridges.

AMERICAN HUSTLE | AMERICAN HUSTLE (David O. Russell) US 2013, 126'

BABY DRIVER | BABY DRIVER (Edgar Wright) GB/US 2017, 113'

DJANGO | DJANGO (Quentin Tarantino) US 2012, 165’

GRA O WSZYSTKO | MOLLY'S GAME (Aaron Sorkin) US 2017, 140'

KINGSMAN: ZŁOTY KRĄG | KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE (Matthew Vaughn) US 2017, 140'

SAMA PRZECIW WSZYSTKIM | MISS SLOANE (John Madden) FR/US 2016, 132'

SUBURBICON | SUBURBICON (George Clooney) US/GB 2017, 105'

ŚMIERTELNIE PROSTE | BLOOD SIMPLE (Ethan Coen, Joel Coen) US 1984, 99'

WILK Z WALL STREET | WOLF OF WALL STREET (Martin Scorsese) US 2013, 179'

WSZYSTKIE PIENIĄDZE ŚWIATA | ALL THE MONEY IN THE WORLD (Ridley Scott) US 2017, 134'

TYDZIEŃ 2 (6 – 12 lipca): CZAS KOBIET

Zbuntowana jak Lady Bird, odważna jak Czerwona jaskółka, zdeterminowana jak Furiosa. Tak jak Tonya – najlepsza. Nadszedł czas kobiet.

Na ekranie m.in.: Charlize Theron (w trzech filmach!), Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Julianne Moore, Nadine Labaki, Joanna Kulig, Carey Mulligan, Agnieszka Mandat, Meryl Streep.

ATOMIC BLONDE | ATOMIC BLONDE (David Leitch) US 2017, 115'

CZERWONA JASKÓŁKA | RED SPARROW (Francis Lawrence) US 2017, 140'

DOKĄD TERAZ? | ET MAINTENANT, ON VA OÙ? (Nadine Labaki) FR/IT/LB/EG 2011, 110'

JESTEM NAJLEPSZA. JA, TONYA | I, TONYA (Craig Gillespie) US 2017, 119'

JESTEM ROSA | COMO NOSSOS PAIS (Laís Bodanzky) BR 2017, 102’

LADY BIRD | LADY BIRD (Greta Gerwig) US 2017, 93'

LADY M. | LADY MACBETH (William Oldroyd) GB 2016, 89'

MAD MAX: NA DRODZE GNIEWU | MAD MAX: FURY ROAD (George Miller) AU/US 2015, 120'

MADAME | MADAME (Amanda Sthers) FR 2017, 92'

MANIFESTO | MANIFESTO (Julian Rosefeldt) DE 2016, 95'

MARIA CALLAS | MARIA BY CALLAS (Tom Volf) FR 2017, 113'

MOTYL. STILL ALICE | STILL ALICE (Richard Glatzer, Wash Westmoreland) US 2014, 99'

POKOT | SPOOR (Agnieszka Holland) PL 2016, 128'

SPONSORING | ELLES (Małgorzata Szumowska) FR/PL/DE 2011, 96'

SUFRAŻYSTKA | SUFFRAGETTE (Sarah Gavron) GB 2015, 106'

TULLY | TULLY (Jason Reitman) US 2018, 96'

TYDZIEŃ 3 (13 – 19 lipca): CZAS MIŁOŚCI

Zawsze jest czas na miłość. Ten czas, kiedy serce bije 120 razy na minutę i kiedy w gorączce powtarzasz: i tak cię kocham. Miłość to czysty zysk, od którego nie zapłacisz podatku.

Na ekranie m.in.: Keira Knightley, Sally Hawkins (w dwóch filmach!), Octavia Spencer, Ethan Hawke, Audrey Hepburn, Gregory Peck, Alicia Vikander, Christoph Waltz, Diane Keaton, Marta Nieradkiewicz.

120 UDERZEŃ SERCA | 120 BATTEMENTS PAR MINUTE | 120 BPM (Robin Campillo) FR 2017, 143'

ANNA KARENINA | ANNA KARENINA (Joe Wright) GB/FR 2012, 130'

DO ZAKOCHANIA JEDEN KROK | FINDING YOUR FEET (Richard Loncraine) GB 2017, 111'

DZIKIE RÓŻE | WILD ROSES (Anna Jadowska) PL 2017, 93'

I TAK CIĘ KOCHAM | THE BIG SICK (Michael Showalter) US 2017, 120'

KAŻDEGO DNIA | EVERY DAY (Michael Sucsy) US 2018, 95'

KOCHANEK | L'AMANT (Jean-Jacques Annaud) FR/GB/VN 1992, 115'

KOCHANKOWIE JEDNEGO DNIA | L'AMANT D'UN JOUR (Philippe Garrel) FR 2017, 76'

KSZTAŁT WODY | THE SHAPE OF WATER (Guillermo del Toro) US/CA/GB 2017, 123'

MAUDIE | MAUDIE (Aisling Walsh) IE/CA 2016, 115'

PIĘKNY KRAJ | GOD’S OWN COUNTRY (Francis Lee) GB 2017, 104'

PODATEK OD MIŁOŚCI | PODATEK OD MIŁOŚCI (Bartłomiej Ignaciuk) PL 2018, 101'

RZYMSKIE WAKACJE | ROMAN HOLIDAY (William Wyler) US 1953, 118'

SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ | THE ART OF LOVING (Maria Sadowska) PL 2016, 120'

TULIPANOWA GORĄCZKA | TULIP FEVER (Justin Chadwick) US/GB 2017, 105'

ZAWSZE JEST CZAS NA MIŁOŚĆ | HAMPSTEAD (Joel Hopkins) GB 2017, 102'

TYDZIEŃ 4 (20 – 26 lipca): CZAS LECZY RANY

Coś odchodzi i nigdy nie wraca. Coś w ułamku sekundy zmienia się na zawsze.

Czas rani i czas leczy rany. Daje nam siłę, żeby ciągle zaczynać od nowa.

Na ekranie m.in.: Rooney Mara, Casey Affleck (w dwóch filmach!), Julia Roberts, Kinga Preis, Marcin Dorociński, Mateusz Kościukiewicz, Willem Dafoe, Frances McDormand, Sam Rockwell, Diane Kruger.

A GHOST STORY | A GHOST STORY (David Lowery) US 2017, 93'

CUDOWNY CHŁOPAK | WONDER (Stephen Chbosky) US 2017, 113'

CZERWONY ŻÓŁW | LA TORTUE ROUGE | THE RED TURTLE (Michael Dudok de Wit) FR/BE 2016, 80’

FANTASTYCZNA KOBIETA | UNA MUJER FANTÁSTICA | A FANTASTIC WOMAN (Sebastián Lelio) CL/US/DE/ES 2017, 105'

LATO 1993 | ESTIU 1993 | SUMMER 1993 (Carla Simón) ES 2017, 97'

MAMA | MOMMY (Xavier Dolan) CA 2014, 139'

MANCHESTER BY THE SEA | MANCHESTER BY THE SEA (Kenneth Lonergan) US 2016, 137’

NASZ NAJLEPSZY ROK | CE QUI NOUS LIE (Cédric Klapisch) FR 2017, 114'

NIE JESTEM CZAROWNICĄ | I AM NOT A WITCH (Rungano Nyoni) GB/FR 2017, 90'

PLAN B | PLAN B (Kinga Dębska) PL 2017, 85'

PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI | BIRDS ARE SINGING IN KIGALI (Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze) PL 2017, 113'

THE FLORIDA PROJECT | THE FLORIDA PROJECT (Sean Baker) US 2017, 115'

TRZY BILLBOARDY ZA EBBING, MISSOURI | THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI (Martin McDonagh) US 2017, 115'

TWARZ | MUG (Małgorzata Szumowska) PL 2017, 92'

W UŁAMKU SEKUNDY | AUS DEM NICHTS | IN THE FADE (Fatih Akin) DE/FR 2017, 107'

TYDZIEŃ 5 (27 lipca – 2 sierpnia): CZAS PRZESZŁY, CZAS PRZYSZŁY

Wywoływać przeszłość to czas stracony. Czekać na przyszłość to złudzenie. Jest tylko czas teraźniejszy. A prawdziwe pytanie to: czy czas w ogóle istnieje?

Na ekranie m.in.: Andrzej Chyra, Arkadiusz Jakubik, Jessica Chastain, Ryan Gosling, Harrison Ford, Brad Pitt, Cate Blanchett, Gary Oldman, Benedict Cumberbatch, Leonardo DiCaprio a także Oscar Isaac i Tom Hardy (każdy w dwóch produkcjach!).

ACH ŚPIJ KOCHANIE | ACH ŚPIJ KOCHANIE (Krzysztof Lang) PL 2017, 97’

AQUARIUS | AQUARIUS (Kleber Mendonça Filho) BR 2016, 142'

AVENGERS: WOJNA BEZ GRANIC (2D) | AVENGERS: INFINITY WAR (Anthony Russo, Joe Russo) US 2018, 149'

AZYL | THE ZOOKEEPER'S WIFE (Niki Caro) US 2016, 127'

BLADE RUNNER 2049 | BLADE RUNNER 2049 (Denis Villeneuve) UK/US/CA 2017, 163'

CIEKAWY PRZYPADEK BENJAMINA BUTTONA | THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON (David Fincher) US 2008, 166’

CZAS MROKU | DARKEST HOUR (Joe Wright) GB 2017, 126'

DUNKIERKA | DUNKIRK (Christopher Nolan) US/GB/FR/NL 2017, 107'

EX MACHINA | EX MACHINA (Alex Garland) GB 2015, 108'

FRANTZ | FRANTZ (François Ozon) FR/DE 2016, 115'

GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI JEDI (2D) | STAR WARS: THE LAST JEDI (Rian Johnson) US 2017, 151'

INCEPCJA | INCEPTION (Christopher Nolan) US/GB 2010, 142’

JESTEM MORDERCĄ | I AM A KILLER (Maciej Pieprzyca) PL 2016, 112'

KRYPTONIM HHhH | HHhH (Cédric Jimenez) FR/GB/BE/US 2017, 120'

LOUISE NAD MORZEM | LOUISE EN HIVER (Jean-François Laguionie) BE/FR/CA 2016, 70'

ŚMIERĆ STALINA | THE DEATH OF STALIN (Armando Iannucci) GB/FR/BE 2017, 107'

ZWYCZAJNA DZIEWCZYNA | THEIR FINEST (Lone Scherfig) GB 2016, 116'

TYDZIEŃ 6 (3 – 9 sierpnia): CZAS SPEŁNIENIA

Na karuzeli życia przychodzi czas, w którym spełniają się marzenia i zaczynasz wierzyć, że niebo istnieje naprawdę. Wychodzisz z wieży i zaczyna się jasny dzień.

Na ekranie m.in.: Nick Cave, Olga Bołądź, Kate Winslet, Jakub Gierszał, Daniel Day Lewis, Adam Driver, Luke Evans, Timothée Chalamet, Armie Hammer, Elizabeth Moss.

20 000 DNI NA ZIEMI | 20,000 DAYS ON EARTH (Jane Pollard, Iain Forsyth) GB, 97'

BLASK | HIKARI (Naomi Kawase) JP/FR 2017, 101'

CZŁOWIEK Z MAGICZNYM PUDEŁKIEM | THE MAN WITH THE MAGIC BOX (Bodo Kox) PL 2017, 106'

DUSZA I CIAŁO | TESTRŐL ÉS LÉLEKRŐL (Ildikó Enyedi) HU 2017, 116'

NA KARUZELI ŻYCIA | WONDER WHEEL (Woody Allen) US 2017, 102'

NAJLEPSZY | THE FASTEST (Łukasz Palkowski) PL 2017, 110'

NIĆ WIDMO | PHANTOM THREAD (Paul Thomas Anderson) US 2017, 131'

NIEBO ISTNIEJE... NAPRAWDĘ | HEAVEN IS FOR REAL (Randall Wallace) US 2014, 110'

PATERSON | PATERSON (Jim Jarmusch) FR/DE/US 2016, 118'

PHOTON | PHOTON (Norman Leto) PL 2017, 107'

PROFESOR MARSTON I WONDER WOMEN | PROFESSOR MARSTON & THE WONDER WOMEN (Angela Robinson) US 2017, 108'

TAMTE DNI, TAMTE NOCE | CALL ME BY YOUR NAME (Luca Guadagnino) IT/FR/BR/US 2017, 132'

THE PLACE | THE PLACE (Paolo Genovese) IT 2017, 105'

THE SQUARE | THE SQUARE (Ruben Östlund) SE/DE/FR/DK 2017, 146'

TWÓJ VINCENT | LOVING VINCENT (Dorota Kobiela, Hugh Welchman) PL/GB 2017, 95'

WHIPLASH | WHIPLASH (Damien Chazelle) US 2014, 106'

WIEŻA. JASNY DZIEŃ. | TOWER. A BRIGHT DAY (Jagoda Szelc) PL 2017, 111'

TYDZIEŃ 7 (10 – 16 sierpnia): CZAS MĘŻCZYZN

Labirynty męskiego losu – potyczki na korcie i walki rodzinne, nieporozumienia kochanków i to, co kryje się pomiędzy słowami. Stare grzechy i nowe teorie wszystkiego.

Na ekranie m.in.: Shia LaBeouf, Dawid Ogrodnik (w dwóch filmach!), Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, Andrzej Seweryn, Marcin Dorociński, Stellan Skarsgård, Eddie Redmayne, James Franco.

BORG/MCENROE. MIĘDZY ODWAGĄ A SZALEŃSTWEM | BORG MCENROE (Janus Metz Pedersen) DK/FI/SE 2017, 108'

CICHA NOC | SILENT NIGHT (Piotr Domalewski) PL 2017, 101'

LABIRYNT | PRISONERS (Denis Villeneuve) US 2013, 146’

MĘŻCZYZNA IMIENIEM OVE | EN MAN SOM ETER OVE (Hannes Holm) SE 2015, 116'

MŁYNARSKI. PIOSENKA FINAŁOWA | MŁYNARSKI. PIOSENKA FINAŁOWA (Alicja Albrecht) PL 2017, 90'

NIGDY CIĘ TU NIE BYŁO | YOU WERE NEVER REALLY HERE (Lynne Ramsay) GB/FR/US 2017, 90'

OSLO, 31 SIERPNIA | OSLO, 31. AUGUST (Joachim Trier) NO 2011, 96’

OSTATNIA RODZINA | THE LAST FAMILY (Jan P. Matuszyński) PL 2016, 123’

PITBULL. OSTATNI PIES | PITBULL. OSTATNI PIES (Władysław Pasikowski) PL 2018, 123'

PODWÓJNY KOCHANEK | L’AMANT DOUBLE | THE DOUBLE LOVER (François Ozon) FR/BE 2017, 110'

POMIĘDZY SŁOWAMI | BEYOND WORDS (Urszula Antoniak) NL/DE/PL 2017, 85'

POWRÓT DO MONTAUK | RETURN TO MONTAUK (Volker Schlöndorff) DE/FR/IE 2017, 106’

STARE GRZECHY MAJĄ DŁUGIE CIENIE | LA ISLA MINIMA (Alberto Rodríguez) ES 2014, 105'

TEORIA WSZYSTKIEGO | THE THEORY OF EVERYTHING (James Marsh) GB 2015, 123’

THE DISASTER ARTIST | THE DISASTER ARTIST (James Franco) US 2017, 103'

WIELKIE PIĘKNO | LA GRANDE BELLEZZA (Paolo Sorrentino) FR/IT 2013, 144'

ZIMOWI BRACIA | VINTERBRØDRE | WINTER BROTHERS (Hlynur Pálmason) DK 2017, 100'

TYDZIEŃ 8 (17 – 23 sierpnia): CZAS PRÓBY

Czas wystawia cię na próbę. Myślisz, że to ciche miejsce, zwykły wieczór gier, lecz TO może zawsze się pojawić. Trzeba odwagi, by nie ulec atakowi paniki i osiągnąć happy end.

Na ekranie m.in.: Meryl Streep, Nicole Kidman, Rachel McAdams, Tom Hanks, Helen Mirren, Donald Sutherland, Isabelle Huppert, Michelle Pfeiffer, Agata Kulesza, Jack Nicholson, Jean-Louis Trintignant, Johnny Depp, Judi Dench, Vivien Leigh, Marlon Brando.

ATAK PANIKI | PANIC ATTACK (Paweł Maślona) PL 2017, 100'

CICHE MIEJSCE | A QUIET PLACE (John Krasinski) US 2018, 91'

CZWARTA WŁADZA | THE POST (Steven Spielberg) US/GB 2017, 115'

DZIEWCZYNA WE MGLE | LA RAGAZZA NELLA NEBBIA (Donato Carrisi) IT/FR/DE 2017, 129'

DZIKIE HISTORIE | RELATOS SALVAJES | WILD TALES (Damián Szifron) AR/ES 2014, 122'

ELLA I JOHN | THE LEISURE SEEKER (Paolo Virzì) IT/FR 2017, 112'

HAPPY END | HAPPY END (Michael Haneke) AT/FR/DE, 108'

IDA | IDA (Paweł Pawlikowski) PL/DK 2013, 80’

KOMUNIA | KOMUNIA (Anna Zamecka) PL 2016, 72'

LŚNIENIE | THE SHINING (Stanley Kubrick) US/GB 1980, 120’

MORDERSTWO W ORIENT EXPRESSIE | MURDER ON THE ORIENT EXPRESS (Kenneth Branagh) US/MT 2017, 114'

NIEMIŁOŚĆ | NELYUBOV | LOVELESS (Andriej Zwiagincew) RU/FR/BE/DE 2017, 127'

PARTY | THE PARTY (Sally Potter) GB 2017, 71'

SIERANEVADA | SIERANEVADA (Cristi Puiu) RO/FR/BA/HR/MK 2016, 174'

TO | IT (Andres Muschietti) US 2017, 135'

TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM | A STREETCAR NAMED DESIRE (Elia Kazan) US 1951, 122'

WIECZÓR GIER | GAME NIGHT (John Francis Daley, Jonathan Goldstein) US 2018, 100'

WYSPA PSÓW | ISLE OF DOGS (Wes Anderson) DE/US 2018, 101'

ZABICIE ŚWIĘTEGO JELENIA | THE KILLING OF A SACRED DEER (Yorgos Lanthimos) GB/IE/US 2017, 121'

TYDZIEŃ 9 (24 – 30 sierpnia): CZAS NAS UCZY POGODY

Uśmiechnij się do mijającego czasu. Zaparz kawę, śpiewaj w deszczu, żyj pełnią życia. Jutro będziemy szczęśliwi. I jutro i dziś.

Na ekranie m.in.: Meryl Streep, Cate Blanchett, Hugh Grant, Gene Kelly, Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik, Eryk Lubos, Omar Sy, Bill Murray, Penélope Cruz, Emma Stone, Ryan Gosling, Diane Lane, Andrew Garfield.

BOSKA FLORENCE | FLORENCE FOSTER JENKINS (Stephen Frears) US 2016, 110’

DESZCZOWA PIOSENKA | SINGIN' IN THE RAIN (Stanley Donen, Gene Kelly) US 1952, 103'

DISCO POLO | DISCO POLO (Maciej Bochniak) PL 2015, 108'

DOBRZE SIĘ KŁAMIE W MIŁYM TOWARZYSTWIE | PERFETTI SCONOSCIUTI | PERFECT STRANGERS (Paolo Genovese) IT 2016, 97'

GOTOWI NA WSZYSTKO. EXTERMINATOR | GOTOWI NA WSZYSTKO. EXTERMINATOR (Michał Rogalski) PL 2017, 117'

JUTRO BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI | DEMAIN TOUT COMMENCE (Hugo Gélin) FR/GB 2017, 118’

KAWA I PAPIEROSY | COFFEE AND CIGARETTES (Jim Jarmusch) US 2003, 95'

KEDI – SEKRETNE ŻYCIE KOTÓW | KEDI (Ceyda Torun) TR/US 2016, 80'

KOBIETA Z LODU | BÁBA Z LEDU (Bohdan Sláma) CZ/FR/SK 2017, 106'

KRÓLOWA HISZPANII | LA REINA DE ESPAÑA (Fernando Trueba) ES 2016, 128'

LA LA LAND | LA LA LAND (Damien Chazelle) US 2016, 128’

MOJA ŁÓDŹ PODWODNA | SUBMARINE (Richard Ayoade) US/GB 2010, 97'

NAJBRZYDSZY SAMOCHÓD ŚWIATA | NAJBRZYDSZY SAMOCHÓD ŚWIATA (Grzegorz Szczepaniak) PL 2017, 47'

+ ŚLIMAKI | ŚLIMAKI (Grzegorz Szczepaniak) PL 2015, 29'

OBDAROWANI | GIFTED (Marc Webb) US 2017, 101'

PARYŻ MOŻE POCZEKAĆ | PARIS CAN WAIT (Eleanor Coppola) US 2016, 92'

PEŁNIA ŻYCIA | BREATHE (Andy Serkis) GB 2017, 118'

PLANETA SINGLI | PLANET SINGLE (Mitja Okorn) PL 2016, 136'

PO TAMTEJ STRONIE | TOIVON TUOLLA PUOLEN | THE OTHER SIDE OF HOPE (Aki Kaurismäki) DE/FI 2017, 101'

ŚNIADANIE U TIFFANY'EGO | BREAKFAST AT TIFFANY'S (Blake Edwards) US 1961, 115'

