Jak relacje z dziećmi wykorzystać w pracy? W tym pomoże „Efekt piaskownicy”

Książka „Efekt piaskownicy. Jak szefować, żeby roboty nie zabrały Ci roboty” ukazała się dzięki wydawnictwu Onepress i jest pozycją przede wszystkim dla menadżerów. Spokojnie mogą sięgnąć po nią również pracownicy niższych szczebli, a także rodzice, dla których zasady obowiązujące w świecie dziecięcych zabaw wciąż pozostają niejasne. To zbiór podpowiedzi, jak relacje z dziećmi przełożyć na te z podwładnymi, utrzymując przy tym dobrą atmosferę w zespole i uzyskując satysfakcjonujące wyniki.

„Im dłużej pokazuję menadżerom, jak odnaleźć się w świecie zarządzania przyszłości, tym wyraźniej widzę, że wszystko, czego dowiedziałam się o dobrych i złych relacjach w pracy, wiem od mojego syna i jego czteroletnich przyjaciół. Dzieci nie kierują się ukrytymi motywami, są autentyczne i transparentne. Pytają i oczekują odpowiedzi. I choć wielu dorosłym trudno się będzie do tego przyznać, lekcje, które możemy wyciągnąć z obserwowania zachowań dzieci i odpowiadania na zadawane przez nie proste pytania, mogą być dużo cenniejsze niż wszystkie studia MBA i kursy menadżerskie razem wzięte” – zapowiada autorka i choć tytuł książki brzmi niepozornie, to z jej lektury można wyciągnąć wiele przydatnych wskazówek.

Lekki język i „dupogodziny”

Pozycja jest zawarta w krótkich rozdziałach tematycznych, a całość przypomina podręcznik. Autorka odnosi się do pytań zadawanych jej przez 4-letniego syna, nawiązując za każdym razem do zasad rządzących w piaskownicy. Używając obrazowych porównań pokazuje, jak tworzyć relacje z podwładnymi, by praca była przyjemna i przynosiła zamierzone efekty. Kieferling posługuje się przy tym lekkim językiem, dzięki czemu nie serwuje czytelnikom akademickiego i często nudnego stylu charakterystycznego dla wielu podręczników. Nie boi się również wplatać humorystycznych akcentów.

W „Efekcie piaskownicy” poruszono szereg kwestii ważnych dla wielu osób obecnych na rynku pracy. Kieferling dotyka spraw takich jak wysyłanie maili w godzinach nocnych, praca w weekendy czy konieczna jej zdaniem obecność wspierającego partnera. Czytelnicy poznają także nieznane szerzej pojęcia, takie jak „dupogodziny", które stały się niestety normą w wielu firmach.

Ci zainteresowani praktycznym wdrożeniem porad Kieferling są zaproszeni do skorzystania z pytań inspirujących lub ćwiczeń, które mogą wykonywać razem ze swoimi pracownikami. Część z nich dotyczy jednak życia osobistego i chociażby relacji z matką, co może zostać uznane za próbę naruszenia przez autorkę intymności i tych sfer, które chcielibyśmy ukryć przed współpracownikami i przełożonymi. I chociaż czasami czytelnicy mogą natrafić na niepotrzebne powtórzenia (jak ciekawostka o Arystotelesie), to lektura „Efektu piaskownicy” zapewne rzuci światło na wymagający i często odległy od beztroski dziecięcych zabaw świat pracy.

Kim jest Magdalena Kieferling?