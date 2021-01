Kryminał na wesoło? Marta Obuch udowadnia, że to możliwe

Kryminały kojarzą się najczęściej ze zbrodnią, krwią, brutalnością i rosnącym napięciem. Mało tam miejsca na żarty i ironię, przez co autorki takie jak Marta Obuch z miejsca zwracają uwagę. „Do trzech chłopów sztuka” to najlepszy dowód na to, że można połączyć intrygujące śledztwo z wątkami komediowymi.