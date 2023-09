Great September 2023. Ciasne łódzkie puby po brzegi wypełnione pasją i talentem

Ci, którzy przyjechali do Łodzi na Great September 2023 skuszeni koncertami Mroza, Darii Zawiałow czy Kaśki Sochackiej, na pewno nie wyjechali z niej zawiedzeni. Jednak solą tego wydarzenia są kameralne koncerty odbywające się ciasnych salach łódzkich pubów. To tam rodzi się nowe oblicze polskiej sceny muzycznej i to tam muzyka i radość z jej grania są najważniejsze.

Artur Rojek, dumny ojciec katowickiego OFF Festivalu, zapragnął stworzyć kolejne wydarzenie, u którego podstaw legła pasja do muzycznych poszukiwań. Na miejsce imprezy wybrał Łódź, a ściślej, ulicę Piotrkowską, wzdłuż której i w okolicach której, nie brakuje pubów regularnie organizujących koncerty. Efektem jest Great September, czyli przegląd młodych polskich wykonawców połączony z branżową konferencją. Za nami druga edycja łódzkiego showcase’u, pozostającego dowodem na to, że Polska jest przepełniona utalentowanymi, młodymi ludźmi, którzy nie potrzebują wiele, by odsłonić olbrzymie pokłady kreatywności. Great September 2023. Psychodeliki czy sztuczna inteligencja? Great September to jednak nie tylko muzyka. W trakcie trzydniowej imprezy, artyści, delegaci i wszyscy, którzy kupili bilety, mogą wziąć udział w panelach dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów. Tematem przewodnim jest, oczywiście, funkcjonowanie branży muzycznej, ale zagadnienie jest niezwykle szerokie, w związku z czym panele są mocno zróżnicowane. Podczas jednego z nich biochemiczka Joanna Podgórska, socjolog Maciej Lorenc i artysta Kamil Sipowicz udzielili odpowiedzi na pytanie o wpływ substancji psychodelicznych na kreatywność.