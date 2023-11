Robert Janowski dla „Wprost” o ewentualnym powrocie do TVP: To nie takie proste

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Jakie uczucia towarzyszą powrotowi na teatralną scenę po dwudziestu latach przerwy?

Robert Janowski: Powiedziałbym, że zdrowe podniecenie. To taki moment, o którym już trochę zapomniałem, to radość z bycia na scenie teatralnej. A ponieważ przerwę miałem sporą, to ona faktycznie spowodowała, że temu powrotowi towarzyszyło uczucie lekkiej niepewności; jak to będzie, czy sobie poradzę? Były różne wątpliwości, jak to w takiej sytuacji.

Ale teraz, jak już zagraliśmy kilka spektakli, mam niepohamowaną radość z grania, czekam z niecierpliwością na każdą scenę. Cieszę się, że to wróciło.

A zapomniał pan, jak rozumiem, bo natłok obowiązków związanych z pracą w telewizji, odebrał panu możliwość grania w teatrze?

21 lat spędziłem w telewizji, w programie „Jaka to melodia?”. To był program codzienny, a ponieważ staram się podchodzić do pracy bardzo odpowiedzialnie, uznałem, że wszystkiego, jednocześnie, nie da się robić dobrze, trzeba się na coś zdecydować. I zdecydowałem.