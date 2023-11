Ten obraz to owoc romansu Picassa z 17-latką. Na licytacji padła rekordowa kwota

Obraz „Kobieta z zegarkiem” Pabla Picassa, najwybitniejszego malarza XX w., twórcy kubizmu, wylicytowany został za 139,3 mln dolarów (578 milionów zł). Jak podaje BBC, jest to najwyższa kwota za dzieło artysty w 2023 roku. Znacząco przekroczyła ona oczekiwania nowojorskiego domu aukcyjnego Sotheby's. Wartość obrazu szacowano bowiem na około 120 milionów dolarów.

Na obrazie znajduje się 17-letnia tzw. „złota muza” Pabla Picassa, francuska modelka Marie-Therese Walter, z którą związany był w tajemnicy przed żoną Olgą Koklową, ukraińską baletnicą. Sam artysta w trakcie trwania płomiennego romansu miał 45 lat.

Przez wiele lat właścicielką obrazu była Emily Fisher Landau, która zakupiła go w 1968 roku. Znajdował się on nad kominkiem w salonie jej mieszkania w centrum Nowego Jorku, podaje „The Guardian”. Gdy zmarła w wieku 102 lat, część jej obrazów – w tym „Kobieta z zegarkiem” – trafiła do domu aukcyjnego Sotheby's.

Ważną rolę w twórczości Picassa odegrały kobiety

Pablo Picasso stworzył blisko 150 tys. dzieł. Dopiero wiele lat po jego śmierci (zmarł w 1973 roku) zaczęto otwarcie debatować o jego kontrowersyjnej osobie. Choć nikt nie kwestionuje jego artystycznego geniuszu, to jednak jego podejście do kobiet budzi wiele wątpliwości.

Marina Picasso – wnuczka artysty, która spisała swoje wspomnienia o dziadku – twierdzi, że „poddawał on” muzy „swojej zwierzęcej seksualności, oswoił, zaczarował i połknął”, a po namalowaniu „porzucał”. Biograf John Richardson w książce „Życie Picassa” zauważa, że liczyły się dla niego jedynie „praca, seks i tytoń”.

W ciągu swojego życia dwukrotnie wychodził za mąż i doczekał się czworga dzieci. Liczne kobiety, z którymi był związany, były dla niego głównymi inspiracjami i bezpośrednio wpływały między innymi na jego styl. Relacja z Marie-Thérèse Walter, znajdująca się na obrazie „Kobieta z zegarkiem”, zapoczątkował w życiu artysty tzw. „rok cudow”, czyli niezwykle płodny okres, w czasie którego powstało wiele jego cenionych prac.

