Zmarł polski scenarzysta filmowy. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat

O śmierci Krzysztofa Piesiewicza poinformowała 14 maja marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. „Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina” – napisała w serwisie X. “Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia. Cześć jego pamięci” – dodała Kidawa-Błońska.

Kim był Krzysztof Piesiewicz?

Scenarzysta urodził się 25 października 1945 r. w Warszawie. W 1970 roku zakończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kilka lat później rozpoczął praktykę adwokacką.

Angażował się również w sprawy polityczne, także w działania komisji dotyczące kultury, mediów oraz praw człowieka. W 2005 został senatorem VI kadencji w okręgu warszawskim z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Wśród najgłośniejszych są m.in.: „Dekalog”, „Bez końca”, „Trzy kolory: Niebieski”, „Trzy kolory: Biały”, Trzy kolory: Czerwony”, a także „Podwójne życie Weroniki”. Za scenariusz do filmu „Trzy kolory. Czerwony” otrzymał nominację do Oscara.

Był członkiem Rady Etyki Mediów, Rady Programowej Telewizji Polskiej SA, Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zasiadał w jury konkursu głównego na 49. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 1996 roku.

W 2013 roku ukazał się wywiad rzeka z Krzysztofem Piesiewiczem pt. „Skandalu nie będzie” , autorstwa Michała Komara.

„Uczył nas czułości wobec drugiego człowieka”

Przedstawiciele kultury oraz polityki wspominali Krzysztofa Piesiewicza w mediach społecznościowych. Wśród nich była m.in. ministra kultury Marta Cienkowska. W serwisie X napisała: „Bardzo trudno w to uwierzyć. Dzisiaj, w dniu premiery filmu w Cannes, przy którym pracował jako konsultant scenariuszowy, wracając do świata 'Dekalogu', ta wiadomość brzmi jeszcze bardziej przejmująco” .

Szefowa resortu podkreśliła także, że Piesiewicz „uczył nas czułości wobec drugiego człowieka, wrażliwości i zadawania najważniejszych pytań” . „ Bardzo się cieszę, że mogłam wręczyć mu Złotą Glorię Artis. Wiedziałam, jak wiele to dla niego znaczy. Dla mnie również było to ważne spotkanie. Zostanie ze mną rozmowa, jego spokój i książka z autografem, którą mi podarował. Panie Krzysztofie, dziękuję za dobro i za kino, które zostaje w człowieku na zawsze” – dodała.

