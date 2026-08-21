To miał być spektakularny powrót. Wielki festiwal odwołany na dzień przed startem

Wielki powrót Hip Hop Kempu miał rozpocząć się 21 sierpnia w Areál Cosmo niedaleko Pilzna. Zamiast otwarcia bram na oficjalnej stronie festiwalu pojawił się jednak komunikat „It Was All A Dream”. Organizatorzy potwierdzili w nim, że tegoroczna edycja nie dojdzie do skutku. Decyzję ogłoszono 20 sierpnia, na kilkadziesiąt godzin przed planowanym początkiem wydarzenia. Festiwal miał potrwać dwa dni i wrócić po sześciu latach przerwy.

Organizatorzy Hip Hop Kempu: „Zawiedliśmy”

W krótkim oświadczeniu twórcy imprezy nie ukrywali powodów swojej decyzji. Przyznali, że program nie przyciągnął liczby uczestników wystarczającej do zorganizowania wydarzenia na oczekiwanym poziomie. Wspomnieli też o niesprzyjających okolicznościach i pogodzie.

„Line-up nie przyciągnął wystarczającej liczby osób. A my nie byliśmy w stanie doprowadzić tej imprezy do godnego końca” – napisali. Chwilę później dodali wprost: „Zawiedliśmy”.

Organizatorzy przeprosili społeczność zgromadzoną wokół festiwalu i zapowiedzieli publikację bardziej szczegółowego oświadczenia. Na razie nie przekazali pełnych informacji o dalszych krokach i konsekwencjach odwołania imprezy.

Freddie Gibbs, The Alchemist i Onyx mieli wystąpić w Czechach

Edycja 2026 była promowana hasłem „Family Reunion” i miała otworzyć nowy rozdział w historii jednej z najbardziej rozpoznawalnych hip-hopowych imprez w Europie. Po raz pierwszy festiwal planowano w Areál Cosmo – dawnej bazie rakietowej położonej w lasach w pobliżu Pilzna.

W line-upie znaleźli się m.in. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway The Machine, Onyx, Digable Planets, Masta Ace & Marco Polo, Cookin Soul, Sa-Roc oraz Looptroop Rockers. Mimo obecności znanych artystów sprzedaż nie zapewniła frekwencji potrzebnej do przeprowadzenia festiwalu.

Wielki powrót Hip Hop Kempu zakończył się klapą

Hip Hop Kemp przez lata przyciągał do Czech fanów rapu z całej Europy, w tym liczną publiczność z Polski. Reaktywacja miała odtworzyć atmosferę dawnych edycji i ponownie połączyć festiwalową społeczność. Zamiast długo oczekiwanego reunionu przyszło jednak odwołanie wydarzenia w ostatniej chwili. Więcej szczegółów ma zostać ujawnionych w kolejnym komunikacie organizatorów.

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