Ryszard Petru znowu „błysnął”: Po angielsku wszyscy jesteśmy na you

– Po angielsku wszyscy jesteśmy „na you”, czyli wszyscy jesteśmy „na ty”. Nie przywiązywałbym do tego większej wagi. Większość rozmów, które prowadzę, czy wszystkie rozmowy, które prowadzę za granicą, prowadzę w języku angielskim i tam za każdym razem jest „you”, nie ma „pan”. W związku z tym nie wiem czego tu się doszukiwać – powiedział Ryszard Petru, komentując niezobowiązującą formę kontaktu pomiędzy premier Beatą Szydło i Angelą Merkel. Ocieplenie stosunków pomiędzy Beatą Szydło i Angelą Merkel docenili za to Tadeusz Cymański z Pis i Krzysztof Brejza z PO.

Swoim wystąpieniem lider Nowoczesnej, który nie spotkał się z kanclerz Niemiec, zdecydowanie poprawił humor sporej części użytkowników Twittera. Internauci zwrócili politykowi uwagę, że istnieje różnica, pomiędzy zdaniami: „Mr Petru, You are funny” oraz „Richard, you are funny”. Petru myli się więc, gdy nie zwracając uwagi na formy grzecznościowe twierdzi, iż „po angielsku wszyscy są na you”. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.