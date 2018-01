Kukiz ma propozycję dla Kurskiego. Ten hit ma przebić „Despacito” i „Oczy zielone”!

Kiedy zabawa sylwestrowa w Zakopanem trwała jeszcze w najlepsze, prezes TVP Jacek Kurski pochwalił się na Twitterze wynikami oglądalności występu Luisa Fonsi. Prawdziwym królem imprezy organizowanej przez Telewizję Polską okazał się... Zenek Martyniuk z przebojem „Przez Twe Oczy Zielone”. Jak podało na Twitterze Centrum Informacji TVP, pierwsze wykonanie „Despacito” obejrzało 6,937 milionów widzów. Zenek Martyniuk z piosenką „Przez Twe Oczy Zielone” zgromadził z kolei przed telewizorami 7,419 milionów widzów.

Czytaj także:

„Oczy Zielone” wygrały z „Despacito”! Zenek Martyniuk gwiazdą Sylwestra

Zdaniem Pawła Kukiza, takie wyniki są jednak to pobicia. Lider Kukiz'15 w żartobliwym wpisie zaproponował prezesowi TVP inną zagrabiczną „gwiazdę”. „Kura... Wczorajszo-dzisiejsza muzyczna uczta w TVP to prawie absolut:-) Ale tych, którzy na załączonym obrazku nawet Zenek nie przebije:-) Jeśli zaprosisz Sandu Ciorbę w przyszłym roku – jesteś Mistrz!:-):-):-) Poważnie!:-)” – napisał na Facebooku Paweł Kukiz (pisownia oryginalna - red.), zamieszczając link do „przeboju” „Pe cimpoi”. Tych, którzy zdecydują się go odtworzyć, ostrzegamy – robicie to na własne ryzyko!