Punk Alive – więcej niż koncert!

Na koncercie Punk Alive wystąpią ikony polskiego punka i rocka: Kazik, Siczka, Darek Malejonek, Tomek Budzyński, Kefir, Smalec, Jeż i Raga oraz młodsi goście, a wśród nich między innymi Ania Rusowicz i 100nka Orchestra. Usłyszymy dobrze znane utwory, wzbogacone aranżacyjnie o liczącą kilkadziesiąt instrumentów sekcję dętą. – Zagramy świetnie, zabrzmimy jak zespół XXI wieku, bo mamy do dyspozycji (...) cały sprzęt, który potrzebny jest do tego, by wygenerować taki hałas – powiedział Przemysław Borowiecki, 100nka.

Punk Alive to jednak znacznie więcej niż tylko koncert – to okazja do ponownego spotkania punkowych załóg. 16 czerwca na terenie TLFO powstanie mini-miasteczko – miejsce do spotkania dawnych załogantów, wymiany płyt, kaset, naszywek…Będą też stanowiska odsłuchowe ze sprzętem z epoki oraz winyle i kasety do legalnego nabycia.W miasteczku pojawią się także festiwalowi artyści.

Gratką dla fanów wybierających się na koncert jest unikatowy winyl, wydany przez organizatorów, zawierający oryginalne wersje utworów, które za dwa miesiące z wielką mocą zabrzmią ze sceny stadionu oświęcimskiego MOSiR-u. Płyta jest świetnie wytłoczona (180 gramów), przezroczysta – wygląda i brzmi genialnie! Nie można jej nigdzie kupić, była dołączana bezpłatnie do pierwszego tysiąca biletów na sobotnie koncerty TLFO, a jeśli ktoś nie zdążył, ma szansę wygrać ją w konkursach organizowanych m.in. na festiwalowym profilu na Facebooku.

Na tym nie koniec atrakcji związanych z Punk Alive. Fani mogą zajrzeć do dedykowanego koncertowi zina, wykonanego tym razem bez powielacza czy kserokopiarki, za to w nowoczesnej, multimedialnej formie. Na stronie punkalive.pl są komiksy (w tym legendarnego już w środowisku Badyla), rozmowy z artystami i fragmenty piosenek. Znajdziemy tam między innymi:

Kazika przyznającego się do strachu przed babcią,

Siczkę zdradzającego jaki koniec spotka KSU,

Budzyńskiego opowiadającego o malarstwie,

Maleo tłumaczącego co go napędza.

Projekt Punk Alive jest wspólnym dziełem organizatorów TLFO i agencji DINKS z Krzysztofem Krotem na czele. To on wymyślił i zorganizował koncerty Jimek x Miuosh x NOSPR, uznane za Wydarzenie Roku 2015 przez słuchaczy radiowej Trójki, nominowane do MocArtów 2015 radia RMF Classic oraz do Wydarzenia Roku Bestsellerów Empiku. DINKS stoi także za koncertem nowOsiecka i wydawnictwem płytowym o tym samym tytule, z którego pochodzą takie hity jak „Ach nie mnie jednej” The Dumplings czy „Ostatnia Prosta” duetu Łona i Webber.

Koncert Punk Alive w ramach 9. edycji TLFO nieprzypadkowo zbiega się w czasie z obchodzoną w tym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Artyści punkowi otwarcie sprzeciwiali się w latach 80. systemowi komunistycznemu, przez co w pewien sposób przyczynili się do upadku reżimu.

Bilety na koncerty TLFO są do nabycia na stronach lifefestival.pl, eventim.pl i w sieci salonów Empik.