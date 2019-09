Hologram Whitney Houston w trasie koncertowej po Europie

Seria wstępów po Europie wystartuje 27 lutego i potrwa aż do 3 kwietnia. Trasa „An evening with Whitney. The Whitney Houston Hologram Tour” obejmuje 26 miast naszego kontynentu. Whitney Houston zmarła 11 lutego 2012 roku.

W lutym minęło siedem lat od niespodziewanej śmierci Whitney Houston. Wciąż jednak pojawiają się próby kontynuacji jej twórczosci. W sierpniu w serwisie YouTube został opublikowany nowy utwór artystki. Piosenka „Higher love” powstała przy udziale norweskiego producenta muzycznego Kygo. „Jestem niesamowicie zaszczycony, że mogłem pracować nad tym wyjątkowym wokalem, jednego z najbardziej legendarnych artystów wszech czasów! Mam nadzieję, że pokochacie to tak bardzo jak ja” – napisał na Instagramie. „Higher Love” to cover piosenki Steve’a Winwooda.

Czytaj także:

To on był twórcą hitów Beyonce, Whitney Houston i Jennifer Lopez. Lashawn Daniels nie żyje