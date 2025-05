Mika Urbaniak wraca z nowym albumem po 6 latach!

Choć od wydania ostatniego autorskiego albumu Miki Urbaniak minęło aż sześć lat, to bynajmniej nie był to czas, w którym próżnowała. Tak energiczna i kolorowa osoba nie potrafiłaby usiedzieć chwili bezczynnie. W 2023 roku ukazała się jej książka „Będzie lepiej”, której napisanie było jednym z elementów jej osobistej terapii, ale szybko okazało się, że jej historia poruszyła i zainspirowała tysiące czytelników. W tym czasie Mika rozwinęła również swoją wieloletnią pasję – malowanie, które w okresie pandemii stało się dla niej ważną formą ekspresji. Przede wszystkim jednak tworzyła. Pisała teksty, komponowała muzykę, nagrywała. Jak przyznaje, był to proces, który dojrzewał powoli – jak gotowanie na małym ogniu, który już wkrótce rozbłyśnie wielkim płomieniem!

Co ważne – Mika wraca do swoich korzeni. Jest ikoną i pionierką – to właśnie ona jako pierwsza kobieta w Polsce odważyła się wejść na scenę jako raperka, przecierając szlaki dla kolejnych pokoleń artystek. Dziś, po latach, powraca do hip-hopu – z dojrzałością, pewnością siebie i nową, osobistą narracją. To będzie hołd dla korzeni, ale też śmiały krok naprzód.

Nadchodzi nowa płyta Miki Urbaniak!

Na nowym krążku usłyszymy powrót do hip-hopowych korzeni artystki – i to także w wersji polskojęzycznej. Nie zabraknie wpływów funku, popowej lekkości i kilku zaskakujących kolaboracji. Jak mówi Mika, pod względem tekstowym będzie to najbardziej osobisty i emocjonalny album w całej karierze. “To niezwykle szczery materiał. Tematy i zagadnienia, o których piszę, są eklektyczne — piszę o miłości i seksie, o sile, nadziei, odnajdywaniu siebie, a także o pułapkach przemysłu muzycznego i o życiu pełnią życia! – zdradza Mika.

Za brzmienie albumu odpowiada Victor Davies – muzyk i producent, a także życiowy partner Miki. Ich współpraca to harmonijne połączenie dwóch światów: „Victor jest kotwicą, jest fundamentem. On nadaje kierunek, sprowadza mnie na ziemię, podczas gdy ja latam, wyrażam się, tańczę, inspiruję, unoszę się!” – mówi z uśmiechem Urbaniak. Jesienią artystka ruszy w trasę koncertową po Polsce i za granicą. „Będziemy występować przez cały rok. Nie mogę się doczekać!” – dodaje z ekscytacją.

Nowy album Miki Urbaniak to nie tylko muzyczny powrót – to wyraz dojrzałości, odwagi i siły. „To płyta, której potrzebowałam – i którą chcę się podzielić. Wkładam w to całą siebie, i miłość którą czuję wobec siebie, bliskich, i świata. Kocham, jestem i daję serce – każdą nutą i dźwiękiem” – podsumowuje artystka.