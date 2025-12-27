Zmarł jeden z członków The Cure. Współtworzył niezapomniane albumy

Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony internetowej The Cure, Bamonte odszedł po krótkiej chorobie. Popularny „Teddy” przez swoich kolegów został pożegnany w nekrologu, który przedstawiał go jako „spokojnego, wytrwałego, kierującego się intuicją i bardzo kreatywnego”.

Zmarł Perry Bamonte, muzyk z The Cure

Bamonte wspierał The Cure od roku 1984 do 14989, by w 1990 roku zostać pełnoprawnym członkiem zespołu. Zastąpił odchodzącego klawiszowca Rogera O'DOnnella. Sam grał nie tylko na instrumentach klawiszowych, ale też na sześciostrunowej gitarze basowej.

Zmarły współtworzył największe hity legendarnego zespołu. Usłyszymy go na albumach „Wish”, „Wild Mood Swings”, „Bloodflowers”, „Acoustic Hits” czy The „Cure”. Po długiej, 17-letniej przerwie, wrócił jeszcze na europejską trasę koncertową grupy w 2022 roku. Łącznie brał udział w 400 koncertach.

The Cure i ich wyjątkowa muzyka

The Cure to brytyjski zespół rockowy, założony w 1976 roku w Crawley przez wokalistę Roberta Smitha i perkusistę Lola Tolhursta. Jest znany na całym świecie z wyjątkowego, indywidualnego stylu. Muzykę The Cure opisywano jako rock alternatywny lub rock gotycki, a sam zespół przypisywano do tzw. nowej fali czy „zimnej fali”. Jego twórczość charakteryzowano też etykietami typu „post-punk”, „alternatywny pop” czy „synthpop”.

W 2019 roku The Cure zostało włączone do Rock and Roll Hall of Fame. Do galerii sław włączono wówczas wszystkich ówczesnych członków zespołu oraz pięciu byłych. Byli to Michael Dempsey, Pearl Thompson, Boris Williams, opisywany tutaj Perry Bamonte i Lol Tolhurst. Nagrody wręczał muzykom Trent Reznor z Nine Inch Nails.

