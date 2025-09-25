Niewiarygodna operacja. Lekarze wszczepili ząb do oka

34-letni Brent Chapman z Kolumbii Brytyjskiej stracił wzrok w wyniku rzadkiej reakcji autoimmunologicznej na ibuprofen. W wieku 13 lat rozwinął u niego zespół Stevensa-Johnsona, który spowodował rozległe uszkodzenia skóry, błon śluzowych oraz oczu. Największe obrażenia dotknęły rogówki, co doprowadziło do niemal całkowitej utraty widzenia w prawym oku.

Przez kolejne dwie dekady mężczyzna przeszedł ponad 50 zabiegów, w tym 10 prób przeszczepu rogówki. Niestety, wszystkie okazały się nieskuteczne na dłuższą metę. Dopiero teraz lekarze zaproponowali metodę znaną jako osteo-odonto-keratoproteza – czyli tak zwaną operację „zęba w oku”. To technika opracowana w latach 60., wykonywana dotąd w kilkunastu krajach, ale po raz pierwszy przeprowadzona w Kanadzie.

Jak wygląda operacja zęba w oku?

Zabieg składa się z kilku etapów. Najpierw lekarze usuwają własny ząb pacjenta wraz z fragmentem otaczającej go kości. Następnie wbudowują w niego soczewkę, tworząc swoistą platformę optyczną. Taki „blok” trafia na kilka miesięcy do policzka, aby obrosły go tkanki miękkie.

Dopiero później wszczepia się go w oko pacjenta. Soczewka przejmuje funkcję zniszczonej rogówki, umożliwiając wpuszczanie światła do siatkówki. Ponieważ implant pochodzi z własnego organizmu chorego, ryzyko odrzutu jest znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych przeszczepów.

Od ciemności do światła. Efekty zabiegu

Operację przeprowadził zespół pod kierunkiem dr. Grega Moloneya z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. Zabieg trwał ponad 12 godzin. Już wkrótce po nim Chapman zaczął dostrzegać ruch, a z czasem jego wzrok stopniowo się wyostrzał.

W sierpniu lekarze wykonali korektę położenia soczewki, co pozwoliło osiągnąć imponujący wynik – ostrość wzroku 20/30. Oznacza to, że obiekt widoczny z 9 metrów przez osobę z pełnym wzrokiem, Brent rozpoznaje z 6 metrów.

– To niezwykłe uczucie. Po raz pierwszy od tylu lat mogę znowu normalnie funkcjonować – mówił Chapman po operacji.

Medyczny przełom i nadzieja dla innych

Zabieg „zęba w oku” pozostaje ostatecznością w leczeniu ślepoty spowodowanej uszkodzeniem rogówki. Jest niezwykle skomplikowany, długotrwały i wykonywany jedynie przez nielicznych specjalistów. Do tej pory przeszło go zaledwie kilkaset osób na całym świecie – między innymi w Australii, Niemczech, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Badania pokazują jednak, że metoda ta jest skuteczna. Analiza z 2022 roku obejmująca 59 pacjentów wykazała, że aż 94 procent z nich zachowało widzenie nawet przez trzy dekady od zabiegu.

