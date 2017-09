Niecodzienna aktywność Słońca. NASA ostrzega przed burzami magnetycznymi w połowie września

W swoim komunikacie NASA tłumaczy, że taka aktywność jest rzadkością. Jednocześnie ostrzega przed możliwymi burzami geomagnetycznymi, do których może dojść 13 i 14 września. Naukowcy z NASA podkreślają, że od blisko trzech lat aktywność słoneczna jest coraz mniejsza, ponieważ maksimum aktywności 24. cyklu słonecznego przypadło na kwiecień 2014 roku. Od kilku tygodni jednak badacze obserwują znacznie większą aktywność Słońca, o czym świadczy nieoczekiwane pojawienie się pięciu kompleksów ciemnych plam, które emitują coraz silniejsze rozbłyski promieniowania. W ciągu dwóch dni aktywny rejon na Słońcu wyemitował więcej rozbłysków niż w całym 2017 roku.

Naukowcy z NASA twierdzą, że w dniach 13-14 września może dojść do burz geomagnetycznych, które powstają w wyniku dotarcia do ziemskiej magnetosfery wiatru słonecznego, który pochodzi z dziury koronalnej. Znacznie częściej do tego typu zdarzeń dochodzi w okolicach okołobiegunowych, nawet wtedy, gdy słońce nie jest bardzo aktywne.

W mediach pojawiło się wiele spekulacji na temat skutków, jakie niesie ze sobą zjawisko burzy magnetycznej. Sugestie dotyczyły tego, że burze mogą zakłócać sygnał satelitów. Spekulowano również o konieczności wyłączenia telefonów komórkowych, których funkcjonowanie może zostać zakłócone, a także o możliwym negatywnym wpływie promieniowania na nasze samopoczucie oraz psychikę. Eksperci stanowczo dementują te pogłoski podkreślając, że konsekwencje burzy magnetycznej to przede wszystkim duże zagrożenie dla satelitów, ponieważ nie są one dobrze chronione, a ekspozycja na promieniowanie może je uszkodzić.