Najnowsze dane. Co najmniej 8 mln dzieci przyszło na świat w wyniku zapłodnienia in vitro

Metoda in vitro polega na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych, poza żeńskim układem rozrodczym. Jest zaliczana do technik rozrodu wspomaganego medyczne i metod leczenia niepłodności. Zapłodnione komórki jajowe stają się zarodkami, które można umieścić w kobiecej macicy, gdzie rozwinąć się mogą w płód.

Międzynarodowy Komitet Monitorujący Technologie Reprodukcyjne przedstawił dane dotyczące in vitro podczas 34. dorocznego Spotkania Towarzystwa Rozrodu i Embriologii Człowieka w Barcelonie we wtorek. Badacze podali, że podczas gdy liczba urodzeń dzieci w wyniku zapłodnienia in vitro wzrosła w ciągu ostatnich czterech dekad, spadły wskaźniki porodów mnogich. Z przedstawionej prezentacji wynika, że każdego roku w wyniku m.in. zapłodnienia in vitro rodzi się ponad pół miliona niemowląt przy ponad 2 milionach przeprowadzonych cyklów leczenie.

W krajach europejskich wskaźnik pomyślnej ciąży w odniesieniu do transferu zarodków wynosi 36 procent w przypadku zarówno zapłodnienia in vitro jak i śródcytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika.