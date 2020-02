Niezwykłe lodowe wulkany na jeziorze Michigan. Jak powstają?

Nietypowe zjawisko odnotowano na jeziorze Michigan. Zdjęcia lodowych wulkanów zostały opublikowane w mediach społecznościowych przez National Weather Service Grand Rapids. „To był wspaniały dzień, aby wybrać się na plażę i obserwować interakcje fal z lodem. Oto kilka »lodowych wulkanów« wybuchających w Oval Beach w niedzielę 16 lutego 2020 roku” – napisał. Na fotografiach widać białe, stożkowate struktury, które „wybuchają”.

Spektakularne zjawisko skomentował także amerykański ekspert pogodowy Tom Niziol. Stwierdził, że jest to „jedno z najlepszych zdjęć lodowych wulkanów, jakie kiedykolwiek widział”. „Tworzą się, gdy woda pod pokrywą lodową jest wypychana, a gdy wzrasta ciśnienie, woda wypływa przez otwory w lodzie. Kiedy jest bardzo zimno, rozprysk zamarza, tworząc stożek podobny do tego na zdjęciu" – napisał, wyjaśniając, w jaki sposób powstało omawiane zjawisko. Specjalista przestrzegał także, aby nie wchodzić na lodowe wulkany. Zaznaczył, że może to być wyjątkowo niebezpieczne i ryzykowne.

