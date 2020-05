Kilka osób, osiem miesięcy, laboratorium w Moskwie. NASA szuka ochotników

Nietypowe ogłoszenie pojawiło się na stronie NASA w połowie maja. Agencja poszukuje osób, które chcą wziąć udział w ośmiomiesięcznym badaniu nad izolacją społeczną. Projekt to element przygotowań przed misjami na Marsa i Księżyc. Badanie zostanie przeprowadzone w celu zgłębienia efektów izolacji i zamknięcia, by lepiej zrozumieć, co dzieje się z osobami, które wyruszą w kosmos.

O samym projekcie wiadomo na razie niewiele. NASA zdradza jednak, że jego uczestnicy zostaną przewiezieni do laboratorium w Moskwie i będą „doświadczać aspektów środowiskowych podobnych do tych, które spodziewane są w trakcie przyszłych misji na Marsa” . W eksperymencie mogą wziąć udział wyłącznie obywatele USA w wieku 30-55 lat, którzy potrafią posługiwać się zarówno językiem rosyjskim, jak i angielskim. Od uczestników wymagane jest także wykształcenie wyższe bądź ukończenie szkolenia wojskowego.