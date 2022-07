Nie ma jeszcze 30 lat, a już jest profesorem medycyny. „Było więcej porażek niż zwycięstw”

Profesor Mateusz Hołda z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ma 29 lat. Jak poinformowała uczelnia Hołda jest najmłodszym w historii profesorem tytularnym. Decyzję w sprawie nadania mu tytułu prezydent Andrzej Duda podjął 4 lipca 2022 roku.

Najmłodszy profesor w historii Polski: Było więcej porażek niż zwycięstw

W środę 20 lipca Mateusz Hołda w swoich mediach społecznościowych poinformował, że otrzymał tytuł profesora. Pokazał tez list z podpisem Andrzeja Dudy, który otrzymał z Kancelarii Prezydenta.

„To chyba ten moment, na który czeka każdy naukowiec. Wynik dziewięciu lat intensywnej pracy naukowej zaowocował przyznaniem mi tytułu profesora medycyny. I tak oto w wieku 29 lat stałem się najmłodszym w historii Polski profesorem” – napisał Hołda na Facebooku. „Na drodze do tego sukcesu było więcej porażek niż zwycięstw. Było ciężko (czasami bardzo ciężko), ale na pewno było warto” – dodał.

Świeżo mianowany profesor podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego sukcesu. „Jest Was wielu!” – podkreślił Hołda. „Myślę, że to jednak nie jest koniec mojej ścieżki naukowej, a dopiero jej początek” – dodał.

Mateusz Hołda został najmłodszym profesorem w polskiej historii

Uniwersytet Jagielloński podkreśla, że Hołda jest „absolutnym rekordzistą”. Do tej pory nie było naukowca, który tytuł profesora tytularnego otrzymałby przed skończeniem trzydziestu lat.

„Dwa lata temu profesorem w wieku 35 lat został Krzysztof Sośnica z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wiosną tego roku nominację uzyskał 36-letni Paweł Chmielarz z Politechniki Rzeszowskiej. W 2005 roku najmłodszym uczonym z tytułem profesora był 37-latek - Marek Ogiela z Akademii Górniczo-Hutniczej. Jesienią 2021 roku do grona profesorów dołączył z kolei, ukończywszy 38 lat, Wojciech Piątek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” – wymienia uczelnia w komunikacie.

Kim jest Mateusz Hołda?

Mateusz Hołda urodził się 27 września 1992 roku w Tarnowie. Uczelnia opisuje karierę naukową profesora Hołdy, podkreślając, że „od samego początku wzbudza ona podziw”.

Hołda w 2017 roku zakończył przewód doktorski, będąc studentem VI roku kierunku lekarskiego. „Był to pierwszy taki przypadek w Polsce, kiedy student przed ukończeniem studiów magisterskich otrzymał tytuł doktora nauk medycznych” – podkreśla uczelnia. Habilitację uzyskał ponad dwa lata temu, zostając najmłodszym w historii polskiej nauki posiadaczem stopnia doktora habilitowanego.

Hołda od lat związany jest z Katedrą Anatomii UJ CM, przy której w 2013 roku założył międzynarodowy zespół naukowy HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team zajmujący się badaniami nad architekturą układu sercowo-naczyniowego. Na dorobek naukowy profesora Hołdy składa się niemal 100 publikacji w wiodących czasopismach naukowych.

W 2019 roku amerykańskie czasopismo „Forbes” umieściło go na liście „30 under 30” w prestiżowym gronie osób, które choć nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, to już wyrastają na liderów w swoich branżach. W tym samym roku został uznany przez brytyjski think-tank Emerging Europe za najbardziej wpływowego Europejczyka młodego pokolenia.

