Ryby, które chodzą po lądzie. Naukowcy tłumaczą, jak to możliwe

Badacze pod lupę wzięli poskoczka kraciastego (Periophthalmus argentilineatus). Jednym z najważniejszych odkryć było odnalezienie tkanki powięziowej w płetwach piersiowych poskoczka. Głównym celem tej tkanki jest zapewnienie wewnętrznej struktury – naukowcy uważają, że to ona daje poskoczkom kraciastym siłę do poruszania się na lądzie.

Jak informuje portal discoverwildlife.com, w przeciwieństwie do innych ryb ich oczy znajdują się na szczycie głowy, a nie po bokach. Nie mają płuc, ale mogą oddychać powietrzem, wchłaniając tlen przez skórę lub otwór gębowy.

Najbardziej zadziwiająca jest jednak ich zdolność do poruszania się po lądzie.

Ryby, które potrafią chodzić. Praktykują "chodzenie o kulach"

– To ryby, ale potrafią chodzić i częściowo żyją na lądzie – mówiła Fabienne Ziadi-Künzli z Okinawa Institute of Science and Technology w Japonii, która zajmuje się badaniem poskoczków. – Nasi przodkowie rozwinęli kończyny i palce, zanim opuścili wodę. Te ryby mają płetwy, które służą zarówno do pływania, jak i chodzenia – dodała.

– Poskoczki mają wyjątkowy sposób poruszania się, którego nie zaobserwowano u żadnego innego żyjącego gatunku ryb. Nazywa się to chodzeniem o kulach – wyjaśniła dr Ziadi-Künzli. W przeciwieństwie do ludzi, którzy chodząc, używają nóg naprzemiennie, poskoczki wymachują jednocześnie obiema płetwami piersiowymi do przodu. Naukowcy porównują ten sposób przemieszczania się do sposobu, w jaki o kulach porusza się kontuzjowany człowiek.

Powrót do badań poskoczka

Dr Ziadi-Künzli i jej koledzy byli zaskoczeni, gdy odkryli, że ostatnie dogłębne badanie anatomiczne płetw poskoczka przeprowadzono w latach 60. XX wieku. W rezultacie informacje na temat tego, jak te ryby – a w szczególności ich mięśnie i tkanki miękkie – przystosowały się do życia na lądzie, były skąpe. Postanowili więc zbadać ten temat sami.

Wykorzystując mikrotomografię komputerową – technikę obrazowania 3D, która wykorzystuje promienie rentgenowskie, aby zajrzeć do wnętrza badanego obiektu – zespół wykonał zdjęcia wnętrza poskoczka i jego bliskich i dalszych krewnych.

– Interpretacja zdjęć była jedną z najtrudniejszych i najbardziej żmudnych części badania – stwierdziła dr Ziadi-Künzli, która pracowała nad analizą od 2019 roku. Udało się jednak odkryć pewne unikalne adaptacji do życia na lądzie. – Odkryliśmy, że ich mięśnie w płetwach piersiowych są większe, a to samo dotyczy obręczy barkowej, do której się przyczepiają – mówiła dr Ziadi-Künzli.

Ścięgna zastąpione przez tkankę powięziową. Sensacyjne odkrycie naukowców

Naukowcy byli jeszcze bardziej zdumieni, gdy odkryli, że ścięgna łączące kości w płetwach piersiowych poskoczka, których używa do chodzenia, zostały zastąpione przez tkankę powięziową. – Tkanka powięziowa zapewnia większą stabilność i może pomóc w wygenerowaniu siły potrzebnej do poruszania się na lądzie – wyjaśniła dr Ziadi-Künzli.

Gdy poskoczki wypełzają z wody na ląd, ich płetwy są nagle poddawane znacznie większemu naciskowi. Część ości zwierzęcia nieco zmieniło swój kształt. Podobne kształty ości występują w skamieniałościach wymarłych ryb, które były przodkami zwierząt lądowych.

Czytaj też:

Rekordowy połów rzadkiej ryby. Niszczuka długonosa padła łupem nowojorczykaCzytaj też:

Coraz większy problem z rybami. Ostrzeżenie nie tylko dla Polski