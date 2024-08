Zorza polarna zapewni niezwykły spektakl. Kiedy to nastąpi?

Zorza polarna to wspaniały spektakl świetlny, który do niedawna mogliśmy obserwować jedynie w Skandynawii. W tym roku jednak występują szczególne warunki do obserwacji nieba w Polsce, a zorzę polarną będzie można podziwiać jeszcze kilka razy. To oznacza, że każdy z nas może zobaczyć łuny kolorowego światła, jeśli tylko wie, kiedy wpatrywać się w nocne niebo.

Co to jest zorza polarna?

Zorza polarna fascynuje miłośników astronomii od stuleci. To niesamowite zjawisko tworzy na niebie prawdziwy spektakl. Łuny różowego, zielonego i niebieskiego światła najczęściej można było zaobserwować na dalekiej Północy. Czasem jednak zdarza się tak, że zorza jest widoczna również w innych szerokościach geograficznych.

Dzieje się tak, gdy Słońce wyrzuca strumień naładowanych cząstek, które zderzają się z gazami znajdującymi się w atmosferze Ziemi. W wyniku tego zderzenia na niebie pojawia się łuna kolorowych świateł, która wywołuje zachwyt.

Kiedy będziemy obserwować zorzę polarną w Polsce?

W tym roku mogliśmy zaobserwować zorzę polarną m.in. w maju. Zdjęcia pięknie rozświetlonego nieba obiegły internet. Ci, którzy przegapili spektakl świetlny, dostają jeszcze jedną szansę. Zorzę polarną będzie można zaobserwować w sierpniu, a później we wrześniu. Najlepszym czasem do obserwowania nieba jest wiosna albo jesień. Przed nami zatem wrzesień pełen emocji, dlatego warto dokładnie czytać informacje, kiedy zorza może się pojawić.

W Polsce najlepszym miejscem do obserwowania zorzy polarnej jest wybrzeże Morza Bałtyckiego. Mieszkańcy Trójmiasta i innych miast oraz miasteczek położonych nad Bałtykiem będą mogli zobaczyć zorzę w pełnej krasie.

