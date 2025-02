Przetrwał piekło Wezuwiusza, teraz ujawnia tajemnicę. Naukowcy odczytali starożytny zwój

W przeciwieństwie do spektakularnych archeologicznych przełomów, jakie znamy z filmów o Indianie Jonesie prawdziwe odkrycia odbywają się często w laboratoriach i na ekranach komputerów.

Dzięki nowoczesnym technologiom, w tym sztucznej inteligencji, możliwe stało się przenikanie przez najbardziej nieczytelne i kruche artefakty. Jednym z nich są opalone wulkanicznym żarem starożytne zwoje, których rozwiniecie fizyczne groziłoby ich całkowitym zniszczeniem.

Badacze rozszyfrowali starożytne słowa. Jedno występuje znacznie częściej

Naukowcom udało się właśnie odszyfrować pierwsze słowa zapisane na jednym ze zwojów znalezionych na terenie miasta Herkulanum. Dokument ten przetrwał erupcję Wezuwiusza w 79 roku n.e.

Wśród ujawnionych fragmentów, zapisanych w starożytnej grece, pojawia się słowo „wstręt”, które występuje co najmniej dwukrotnie w różnych częściach tekstu.

Zeskanowali papirus. Pomogła sztuczna inteligencja i rentgen

Jak informuje CNN, zwój ten jest jednym z pięciu zachowanych w całości papirusów z Herkulanum, które udało się odczytać bez fizycznego rozwijania. Było to możliwe dzięki nowoczesnym metodom skanowania oraz sztucznej inteligencji. Odkrycie to jest częścią Vesuvius Challenge – międzynarodowego projektu, który zachęca badaczy do odczytywania treści ukrytych w starożytnych rękopisach.

Dzięki nietypowemu składowi chemicznemu atramentu, tekst można dostrzec za pomocą promieni rentgenowskich.

Nieczytane od blisko 2000 lat

– To niesamowity moment w historii, gdyż bibliotekarze, informatycy i naukowcy okresu klasycznego łączą siły, aby dostrzec to, co niewidoczne – powiedział w oświadczeniu na ten temat Richard Ovenden z Biblioteki Bodlejańskiej (głównej biblioteki Uniwerytetu Oksfordzkiego).

– Zdumiewające postępy w dziedzinie obrazowania i sztucznej inteligencji pozwalają nam zajrzeć do zwojów, które nie były czytane od prawie 2000 lat – podkreślił.

