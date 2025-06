Chcesz, aby twój pies wykonywał polecenia? Naukowcy mają na to odpowiedź

Zespół austriackich naukowców przypiął grupie 20 psów specjalne urządzenia do śledzenia ruchów gałek ocznych, aby sprawdzić, gdzie zwierzęta patrzyły. Badaniem objęto osiem kundelków, Staffordshire Bull Terrier, owczarki australijskie oraz pudle. Wszystko po to, aby znaleźć idealną taktykę, aby zwrócić uwagę psów. W eksperymencie każde zwierzę stanęło twarzą w twarz przed klęczącym naukowcem. Po każdej stronie badacza umieszczono miskę, ale tylko w jednej z nich był ukryty smakołyk.

Naukowcy odkryli najlepszy sposób na przyciągnięcie uwagi psa. Chodzi o połączenie dwóch sygnałów

Następnie psom przedstawiono pięć różnych scenariuszy po sześć prób – poinformowała agencja AFP. Naukowcy wskazywali na miskę, jednocześnie patrząc na psa, wskazywali i patrzyli na miskę w tym samym czasie lub patrzyli tylko na miskę albo wydawali komendę bez żadnej gestykulacji czy ruchów. Udawali również, że rzucają piłkę w stronę miski, podczas gdy tak naprawdę trzymali ją w dłoni.

Już same gesty przenosiły wzrok psów na dłoń badacza. Nagrania z nakrycia głowy wykazały, że najlepszym sposobem dla właścicieli psów, aby skłonić swoje zwierzęta do podążania za wskazówkami, jest połączenie dwóch sygnałów. Chodzi o wskazywanie i jednoczesne wpatrywanie się w obiekt, co daje lepszy efekt niż każde z tych poleceń pojedynczo. Psy najgorzej sobie radziły, kiedy badacze udawali rzut piłkę.

Jedno z najczęściej badanych zagadnień w kontekście psów. Naukowcy szukają kolejnych odpowiedzi

Badacze zaznaczyli jednak, aby nie wyciągać pochopnych wniosków. Nie wiadomo bowiem, czy psy rozumiały, co się dzieje. Naukowcy stwierdzili również, że potrzebne jest przeprowadzenie więcej badań, aby sprawdzić, czy psy są w stanie uczyć się podobnie do tego sposobu, w jaki robią to dzieci.

