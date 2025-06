Kocia komunikacja trudniejsza niż sądzono. W grę wchodzą nawet znaki ogonem

Każdy, kto kiedykolwiek miał kota w domu, zapewne nie raz zauważył, że koci ogon porusza się na wiele sposób. Koty potrafią nim machać, utrzymywać go blisko ziemi, czy korzystać z niego do stabilizacji podczas skosów z wysokości. Czy jednak wykorzystują go również do komunikacji?

Naukowcy rozgryźli kocią komunikację

Eksperci do spraw zachowania kotów sugerują, że kocie ogony mogą pełnić ważną funkcję w złożonej kociej komunikacji. Najprawdopodobniej koty wykorzystują je jako część systemu mowy ciała, a nawet komunikują nim swoje stany emocjonalne.

Według badań opublikowanych w Irish Veterinary Journal koty komunikują się między sobą za pośrednictwem spojrzenia, ruchów ciała oraz wydawanych dźwięków. Najnowsze badania sugerują jednak, że to ogon odpowiada za znaczącą część przekazywanych komunikatów.

Kocia anatomia umożliwia im poruszanie ogonem z prędkością światła i niezwykłą precyzją. Ta komunikacja zachodzi niemal natychmiastowo — powiedział Reda Mohamed, wykładowca anatomii zwierząt na Washington State University College of Veterinary Medicine, w rozmowie z Live Science.

Co ogon mówi o stanie twojego kota?

Koci ogon składa się z 18-23 małych kręgów ogonowych, które są w stanie zazębiać się niczym poszczególne ogniwa w łańcuchu. Dzięki temu koty bez trudu mogą poruszać nim we wszystkie strony. Badacze sugerują, że ogon jest połączony z centralnym układem nerwowym za pośrednictwem nerwu sromowego. Czy jednak ludzie również mogą odczytać kocie emocje? Okazuje się, że tak.

Badacze sugerują, że koty domowe unoszą ogon w górę w celu pokazania swojego zadowolenia kota. Nie oznacza to jednak, że opuszczony ogon musi oznaczać, że waszemu kotu coś dolega. Badacze wciąż staraja się rozwikłać zagadkę tej interesujacej komunikacji. Behawioryści zauważyli jednak, że znak „ogon w górę” jest identyczny zarówno u dzikich, jak i udomowionych kotów, co może wskazywać na to, że pozytywne emocje są przez przedstawicieli kociego gatunku wyrażane właśnie w ten sposób.

