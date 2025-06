Jak nauczyć psa chodzić na smyczy? Ten trik działa cuda. Ekspertka podpowiada

Dorota Sumińska i Marta Stachowiak prowadzą na TikToku konto „zwierze_ci_się”. Publikują krótkie nagrania, za pośrednictwem których podpowiadają właścicielom kotów i psów, w jaki sposób rozumieć konkretne zachowania czworonogów, a także dają rady dotyczące wypracowywania ze zwierzętami dobrych nawyków. Wspomniane konto obserwuje już ponad 107 tys. użytkowników mediów społecznościowych.

Jak nauczyć psa chodzić na smyczy? Lekarka weterynarii udzieliła kilku rad

W jednym z najnowszych nagrań Dorota Sumińska odpowiedziała na pytanie, na które odpowiedź chciałoby poznać wielu właścicieli psów. Jak nauczyć czworonoga chodzić na smyczy bez ciągnięcia?

– To bardzo trudna sprawa dla tych, którzy chcą od razu nauczyć. Nie da się od razu nauczyć – rozpoczęła lekarka weterynarii. – Przede wszystkim, jeżeli wychodzimy z młodym psem na spacer, to on musi się najpierw wybiegać, zanim zaczniemy prowadzać go na smyczy. Musi się wyszaleć i zmęczyć – podpowiada ekspertka.

„Z dużą dozą cierpliwości osiągniemy sukces”

W dalszej części nagrania wskazała też, w jaki sposób powinien przebiegać proces uczenia psa prawidłowego chodzenia na smyczy. – I potem, jeżeli pies nas ciągnie, to stajemy. I stoimy dopóki nie przestanie. Znowu zaczynamy iść. Jak zaczyna ciągnąć, stajemy i czekamy aż przestanie. I tak powolutku, powolutku, z dużą dozą cierpliwości osiągniemy sukces. I my, i pies – podsumowała Dorota Sumińska.

Warto też pamiętać, że każdy pies jest inny, a w związku z tym proces uczenia – w zależności od uwarunkowań konkretnego zwierzęcia – może przebiegać w innym tempie. Ważna jest powtarzalność przeprowadzania ćwiczeń z psem, a także podchodzenie do zwierzęcia z wyrozumiałością i przekonaniem, że aby opanować nową umiejętność, potrzebuje po prostu czasu.

