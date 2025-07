Czy psy dzielą ludzi na dobrych i złych? Tajemnica rozwiązana

Osoby dobre i złe – jako ludzie mamy umiejętność oceny zachowań, co wychodzi nam raz lepiej, raz gorzej. Pomagają nam w tym wartości moralne, którymi się kierujemy i przez ich pryzmat wyrabiamy o kimś pozytywną lub negatywną opinię. A jak to wygląda w przypadku psów? Czy są one w stanie odróżnić osobę dobrą od złej? Oto wstępne badanie, które na to odpowiada.

Eksperci z Wolf Science Center w Austrii postanowili przyjrzeć się psom i ich preferencjom co do ludzi. Badanie rzuciło nowe światło na kynologię. Psy obserwowały osobę hojną i skąpą. Do której były lepiej nastawione? Właściciele psów szybko zauważają, że ich pupile potrafią reagować odmiennie na różne osoby. Czasami ciężko jest nam zrozumieć, dlaczego na jednych ludzi szczekają i są wobec nich agresywne, a wobec innych mają bezpodstawnie przyjacielskie nastawienie. Jeszcze bardziej w zrozumieniu zachowania czworonogów przeszkadza nam nasza własna opinia o danym człowieku, którego nie lubimy np. za egoistyczne nastawienie czy brak hojności. Tymczasem nasz pies do niego lgnie. Być może ssaki mają zupełnie inne kryteria oceny niż my, albo kieruje nimi coś innego, wykraczającego poza ich świadomość i naszą wiedzę. Wolf Science Center przeprowadziło badania, które miały na celu przybliżenie naukowców do odpowiedzi na pytanie, czy czworonogi odróżniają dobre osoby od złych. W eksperymencie udział wzięło 40 udomowionych psów. Jak pisze serwis scitechdaily.com, eksperci zaprowadzili je do miejsca, z którego zwierzęta obserwowały innego pupila w interakcji z dwiema osobami. „Jedna z tych osób zachowywała się hojnie, karmiąc psa, podczas gdy druga osoba nie oferowała mu żadnego pożywienia” – czytamy. Potem pies-obserwator mógł wejść w interakcję z osobą zarówno hojną, jak i skąpą – od niego zależała decyzja, do której podejdzie i jakie będzie żywił wobec niej emocje. „Naukowcy uważnie obserwowali zachowanie psów, odnotowując, do której osoby podchodziły jako pierwsze, czy podskakiwały i jak blisko każdej z osób pozostawały” – tłumaczy redakcja scitechdaily.com. Wnioski z badań mogą być rozczarowujące Jak się okazało psy „nie preferowały w znaczący sposób osoby hojnej, która karmiła psa, w porównaniu z osobą samolubną, która odmówiła karmienia”. To nie oznacza jednak, że ssakom tym wszystko jedno, z kim mają do czynienia, bowiem ich ocena być może nie powstaje na podstawie obserwacji, ale np. po bezpośrednim doświadczeniu człowieka. Kolejnych hipotez do weryfikacji jest wiele. – Jest oczywiste, że kształtowanie reputacji może być bardziej złożone niż wcześniej sądzono, nawet w przypadku zwierząt takich jak psy, które ściśle współpracują z ludźmi – tłumaczy Hoi-Lam Jim, członek kadry kadry naukowej na Uniwersytecie w Kioto w Japonii (cytowany przez naukowe medium). Czytaj też:

Dlaczego niektóre psy kochają telewizję? Odpowiedź może cię zaskoczyćCzytaj też:

Przeanalizowali DNA prehistorycznego „Człowieka Lodu”. Oto, co odkryli