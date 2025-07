Naukowcy o nowym podziale. Pora mgły i pora śmieci

Badacze z Londyńskiej Szkoły Ekonomii i Nauk Politycznych po przeprowadzeniu badań wysnuli hipotezę, że w klimatycznym rytmie naszej planety pojawiły się dwie nowe pory roku – pora mgły oraz pora śmieci.

Pora mgły. Wzrost zanieczyszczeń w powietrzu z powodu wypalania gruntów lub pożarów lasów

Zdaniem naukowców pora mgły występuje w niektórych częściach Azji Południowo-Wschodniej. Okres ten trwa od czerwca do września, kiedy to region spowija gęsty dym obniżający jakość powietrza. Znajdujące się w atmosferze zanieczyszczenia stanowią zagrożenia dla zdrowia.

„Daily Mail” w artykule przedstawił przyczynę wzrostu poziomu zanieczyszczeń. W krajach Azji Południowo-Wschodniej jak Indonezja czy Malezja popularne jest wypalanie gruntów przygotowujące ziemię pod uprawy. To właśnie z pożarów pochodzi większość zanieczyszczeń powietrza we wskazanym okresie. Naukowcy wskazali, że do podobnego efektu dochodzi również w USA, szczególnie w Kalifornii. Tam przyczyną nie jest jednak masowe wypalanie gruntów, ale „sezon pożarów lasów, niegdyś ograniczony do najgorętszych miesięcy, teraz rozpoczyna się wiosną i trwa do grudnia”. „Daily Mail” podał, że niemal każdego roku w Nowym Jorku czy New Jersey w ciągu lata mieszkańcy mają do czynienia z zamglonym niebem.

Londyńscy badacze wysunęli swoją hipotezę na podstawie zdjęć satelitarnych, danych meteorologicznych oraz raportów obejmujących kilka ostatnich dekad. Zwrócili uwagę, że dym przekraczając granice państwa dociera do Singapuru czy Tajlandii. Zwrócili uwagę, że każdego roku dochodzi do wypalania torfowisk w Azji Południowo-Wschodniej, co wpływa na zdrowie i funkcjonowanie milionów mieszkających tam ludzi. Naukowcy dodali, że pora mgły pojawia się w Indiach każdego roku po zakończeniu „pory monsunowej i wraz z rozpoczęciem wypalania upraw”.

Pora śmieci. Oceaniczne odpady lądują na wybrzeżach

Drugą nową porę roku badacze nazwali porą śmieci. Zjawisko występuje od grudnia do marca na Bali. Jego przyczyną jest zmiana kierunków wiatrów monsunowych. Plaże Bali są zasypywane ogromnymi ilościami plastikowych odpadów przyniesionymi przez prądy oceaniczne.

„Plastikowe odpady są nawiewane przez silne wiatry monsunowe na południowe plaże tej wyspiarskiej prowincji” – napisali badacze. „Daily Mail” przekazało, że podczas ostatniego sezonu monsunowego na brzegach wyspy znalazło się ponad 3 tys. ton śmieci pochodzących z oceanu. Z podobnym problemem zmagają się mieszkańcy Filipin, Tajlandii oraz wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

