Jaki jest sekret długowieczności? Naukowcy zbadali krew stulatków

Naukowcy z Karolinska Institutet sprawdzili, jak to jest, że Szwedzi zaczęli coraz częściej dożywać sędziwego wieku. 30 lat temu osoby w wieku 85-90 lat były rzadkością, ale obecnie ten wiek nie jest już tak zaskakujący. Dodatkowo dwa proc. populacji dożywa do setnego roku życia. Prof. Karin Modig zajmująca się badaniami nad starzeniem się i zdrowiem, razem ze swoim zespołem przeprowadziła badania w tym zakresie.

Wyniki opublikowano w 2023 r. w czasopiśmie GeroScience. Według badań już we wczesnej fazie starzenia się można przewidzieć, kto ma największe szanse dożyć bardzo sędziwego wieku. W tym celu przebadano ok. 44 tys. Szwedów, którzy w latach 1985-1996 przeszli badania lekarskie. Spośród nich 1 224 osoby dożyły 100 lat. Zdaniem prof. Modig „osiągnięcie bardzo wysokiego wieku nie jest wyłącznie kwestią przypadku; ale ma związek ze stylem życia”.

Masz 60 lat i zastanawiasz się, czy dożyjesz setki? Naukowcy mają dla ciebie odpowiedź

Naukowcy, analizując biomarkery związane ze starzeniem się i chorobami odkryli, że stulatkowie cieszyli się lepszym zdrowiem, niż ich rówieśnicy już w wieku 60 lat. Szansę, aby dożyć setki, zmniejsza m.in. niski poziom żelaza i cholesterolu całkowitego (to suma wszystkich rodzajów cholesterolu we krwi, w tym złego i dobrego – red.). U osób, które dożyły 100 lat poziom kreatyniny, odpowiadający za zdrowie nerek, był prawie zawsze w normie, kiedy mieli 60 lat.

Podobnie wyglądała sprawa markerów wątroby i poziomu kwasu moczowego. Osoby z najniższym poziomem kwasu moczowego miały cztery proc. szans na dożycie setki, podczas gdy osoby z najwyższym poziomem miały 1,5 proc. szans. Poziom cukru we krwi również rzadko przekraczał 6,5 milimoli na litr. Prof. Modig podsumowała, że zmiana stylu życia może zwiększyć szanse na dożycie 100 lat, ale każdy musi znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy czynnikami ryzyka i zdrowia.

