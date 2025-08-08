Dlaczego mopsy i buldożki francuskie zachowują się tak, a nie inaczej? Odpowiedź rozbraja

Mopsy i buldożki francuskie w ostatnich latach cieszą się na Zachodzie ogromną popularnością. Największa organizacja kynologiczna w USA, czyli American Kennel Club potwierdza, że zdominowały szczyty list ulubionych ras Amerykanów.

Psy z płaskimi pyszczkami są wyjątkowe

Pomimo naturalnych predyspozycji do pewnych przypadłości, takich jak problemy z oddychaniem, alergie, choroby skórne czy oczu, pieski tych ras kochane są za swoją towarzyskość, przyjazne podejście i chęć do zabawy. Wcześniejsze badania wykazywały, że te rasy częściej nawiązują z ludźmi kontakt wzrokowy i lepiej podążają za naszymi gestami.

Czy jednak te uwielbiane cechy charakteru faktycznie zawdzięczają swoim ściśniętym pyszczkom, czy czemuś jeszcze? W badaniu węgierskich naukowców z Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie porównano charaktery i behawioralne problemy u ponad 5 tys. psów rasowych. Zestawili to z kształtem głowy, rozmiarem ciała, warunkami bytowymi oraz charakterem właściciela.

Dlaczego psy z krótkimi nosami zachowują się inaczej?

Badacze zauważyli, że psy z płaskimi pyszczkami wydają się spokojniejsze i odważniejsze niż ich pobratymcy z długimi nosami. Są jednak także trudniejsze do wytresowania, słabiej reagują na przywoływanie i mają tendencję do przesadnych reakcji, kiedy w domu pojawią się goście.

Głównym powodem takiej charakterystyki nie jest jednak kształt ich głowy. Choć może mieć to wpływ na pewne aktywności w mózgu czy problemy z oddychaniem, to jednak na zachowanie największy wpływ ma ich rozmiar oraz sposób traktowania przez właścicieli.

Według danych pozyskanych w badaniu, psy z krótkimi nosami należą zwykle do kobiet, które wcześniej nie opiekowały się żadnym zwierzęciem. Właścicielki takich ras często mieszkają same, nie kastrują i nie trenują swoich psów. Trzymają je też wyłącznie w pomieszczeniach i rozpieszczają jak dzieci.

– Zorientowaliśmy się, że kiepska „tresowalność” krótkonosych psów wynika głównie z ich niewielkich rozmiarów oraz zwyczajnie braku treningu, a nie kształtu głowy – podkreślała Borbála Turcsán. Kiedy kontrolujemy te wpływy, to nie ma różnicy w stopniu wytresowania przy różnych kształtach głowy – dodawała.

Są jednak cechy, które przypisać można mopsom i buldożkom francuskim bez względu na stopień ich wytrenowania. To odwaga, spokój i słabe reagowanie na przywołanie. Są one powiązane bezpośrednio z kształtem pyszczka i pozostały wyraźne nawet wtedy, gdy badacze kontrolowali różne czynniki w otoczeniu czworonoga.

