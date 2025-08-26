Nowy gatunek dinozaura. Odkrycie emeryta z Wysp Brytyjskich

Dinozaury iguanodony odkryto w XIX wieku. Te roślinożerne zwierzęta miały przednie kończyny wyposażone w skostniałe kciuki przypominające kolce. Ich przeznaczenie jasne. Badacze podejrzewają, że mogły służyć do obrony lub walk godowych. Iguanodony znajdowano w wielu częściach Europy, m.in. w Anglii, Belgii i Francji.

Odkrycie na wyspie Wight. Nowy gatunek dinozaura

Nowy gatunek odkryto na wyspie Wight, części Wysp Brytyjskich. Naukowcy zwracają uwagę na nietypowy szczegół anatomiczny – wypustki w kształcie kolców na kręgach. Zdaniem badaczy kolce wystawały z ciała dinozaura, co mogło wyglądać jak żagiel. To nowość wśród iguanodonów – wcześniejsze odkrycia nie wskazywały na taką budowę ciała. Żagle znane są jednak u innych gatunków, np. spinozaura z Afryki czy dinozaura kaczodziobego z Mongolii.

Odkrycie jest tym bardziej nietypowe, że dokonano go w muzeum. Szczątek dinozaura z kolcami nie znaleziono podczas wykopalisk. Uwagę na nietypową budowę zwrócił emerytowany lekarz Jeremy Lockwood. Mężczyzna szukał danych do pracy doktorskiej i badał muzealne kości dinozaurów.

Nowy gatunek iguanodonów. Nazwany na cześć brytyjskiej żeglarki Ellen MacArthur

„Dotąd zakładano, że to po prostu kolejny okaz jednego z istniejących gatunków iguanodonów, ale ten miał wyjątkowo długie wyrostki kolczyste, co było bardzo nietypowe” – opisał Lockwood.

Po odkryciu szczątki przekwalifikowano na nowy gatunek dinozaura – Istiorachis macarthurae. Pierwszy człon oznacza grzbiet z żaglem, a drugi to hołd dla Ellen MacArthur (angielska żeglarka długodystansowa pochodząca z wyspy Wight). Kobieta została uhonorowana Orderem Imperium Brytyjskiego za rekordowy samotny rejs dookoła Ziemi bez zawijania do portu.

