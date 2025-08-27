Ślimak morski, który schodzi głębiej niż łodzie podwodne. Nowe odkrycie naukowców
Naukowcy odkryli u brzegów Kalifornii wyjątkowego ślimaka. To pierwszy przedstawiciel swojego rodzaju, pływający na głębokościach od 1000 do 4000 metrów pod poziomem morza.

Ślimaki morskie co do zasady większą część życia spędzają na dnie oceanu. Pływają jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Opisany w grudniu zeszłego roku Bathydevius caudactylus pływa jednak prawie cały czas. Nie tonie ani się nie wynurza, jest zawieszony swobodnie w wodzie. Eksperci sądzą, że gęstość jego ciało jest zbliżona do gęstości wody morskiej.

Nowy gatunek ślimaka morskiego. Co o nim wiemy?

Ten nowy gatunek wyróżnia też fakt, że znajdywano go do tej pory wyłącznie pomiędzy 1000, a 4000 metrów pod poziomem morza. To prawdopodobnie pierwszy znany ludzkości ślimak morski, żyjący wyłącznie w toni wodnej na takich głębokościach.

Wspominaliśmy już, że Bathydevius caudactylus dodatkowo świeci na niebiesko? Ma przezroczyste ciało z dużym kapturem i płaskim ogonem o postrzępionych krawędziach. Światło wytwarza przez bioluminescencję, choć naukowcy nie ustalili jeszcze, do czego jest mu ono potrzebne.

Badacze tego gatunku podejrzewają, że Bathydevius caudactylus z dnem morskim ma kontakt jedynie podczas rozrodu. Kilka osobników znaleziono przyczepionych do dna. Prawdopodobnie składały wówczas jaja. Po wykonaniu tej czynności na mniejszych głębokościach, ślimaki wracają w głębiny.

Źródło: Interia.pl